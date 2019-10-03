Vous cherchez à atteindre l’autonomie d’énergie en posant des panneaux solaires ou photovoltaïques sur le toit de votre camping-car ou caravane.

Voici tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter un kit solaire pour caravane !

A quoi sert le kit solaire dans un camping-car ?

Rappelons les avantages du solaire :

Pas besoin de branchement pour charger les batteries

Autonomie en cas de coupure du courant

Liberté d’implantation du camping-car

Coût de l’électricité faible

Produire de l’électricité plus verte

Ces avantages existent autant en stationnement qu’en circulation : votre camping-car peut être garé n’importe où.

Quelle batterie charger en solaire ?

Les camping-cars ont deux batteries : la batterie du véhicule et la batterie domestique, qui alimente les lumières, le réfrigérateur, les ordinateurs, les charges de téléphone, les accessoires de cuisine… C’est surtout cette batterie que le solaire va charger. Vous allez par exemple alimenter un chauffe-eau solaire.

Et la batterie du véhicule ? Il est cependant possible de charger la batterie du véhicule avec un kit solaire adapté. Le kit chargera d’abord la batterie domestique jusqu’à 80%, puis divisera ensuite la charge entre les deux batteries. C’est un montage spécifique qui nécessite un régulateur de charge à deux sorties. Cela sort un peu du cadre de cet article, centré sur les kits « clés en main ».

Les meilleurs panneaux solaires pour caravane

Que continent un kit solaire pour caravane et camping car ?

Le kit solaire évite d’acheter les éléments un par un. Il offre tout le nécessaire pour monter une installation solaire sur le toit de votre camping-car ou caravane, et peut être mis en place facilement par une personne seule, sans besoin d’expérience particulière en photovoltaïque.

En outre, puisqu’il faut éviter de décharger les batteries, charger correctement ses batteries allonge leur durée de vie : votre kit solaire vous aide aussi à conserver un matériel en bon état !

Le kit solaire comprend généralement :

Un ou plusieurs panneaux solaires (photovoltaïques est le terme plus adapté, mais solaire est le langage courant)

Des plots de fixation sur le toit

Un boîtier de dérivation

Un régulateur de charge solaire, éventuellement des onduleurs

Des câbles et éventuellement des supports de câbles pour les protéger des mouvements et des vibrations

Passons maintenant chacun des éléments en détail.

Les panneaux photovoltaïques (« solaires »)

Ils transformeront la lumière en électricité. L’efficacité de cette transformation, le rendement, dépend de leur qualité. Mais la quantité d’électricité produite dépendra de la surface des panneaux, de l’ensoleillement et du rendement des panneaux (aussi appelé taux de conversion).

Bien entendu, l’inclinaison du panneau par rapport au soleil jouera aussi, et même si le camping-car est mobile, on ne choisit pas toujours son orientation au soleil et l’angle !

Les critères importants pour des panneaux solaires photovoltaïques de camping-car sont :

La surface : les panneaux sont en général rectangulaires, de l’ordre de 1,1 m x 60 cm

La puissance : 100 Watts est un standard

Le poids : 6 kg environ

Les critères secondaires sont :

Le silicium monocristallin / polycristallin. Ne vous focalisez pas trop sur le taux de conversion (« rendement ») car les vendeurs peuvent dire un peu n’importe quoi.

Les panneaux disposent d’une garantie de puissance de 25 ans.

Les plots de fixation

Les panneaux sont vendus avec leur attaches en général. Le plus simple et le plus sûr sont les plots en PVC « en coin ». Dotés d’une grande surface d’adhésion, ils évitent de percer le toit du camping-car. On trouve aussi des supports dits « Style Z ». Ils peuvent être siliconés pour éviter les infiltrations.

Le boîtier de dérivation

Situé sur le toit du camping-car, c’est celui qui assurera l’interface entre l’extérieur et l’intérieur. Il garantit l’étanchéité des branchements. Il est en général vendu dans les kits de panneaux solaires, ou vendu avec les panneaux.

Les câbles

Pour un camping-car, il faut utiliser des câbles automobiles. La norme ISO 6722-1 définit les critères de qualité des câbles automobiles.

Pour le raccordement des panneaux au régulateur de charge on utilise en général des câbles à connecteurs MC4.

Jusqu’à 300 W, vous pouvez choisir des épaisseurs de 2,5 mm², en essayant de ne pas dépasser 10 mètres de long. Veillez à les prendre en cuivre, doublement isolés et avec des fils identifiables rouge et noir.

Le régulateur de charge

Les câbles arrivent ensuite au régulateur de charge. C’est un élément crucial : c’est l’interface entre les panneaux et la batterie. En effet, le panneau solaire ne fournira pas un voltage constant. Or, un voltage qui évolue tout le temps bousille les batteries. Le régulateur contribue à prolonger la vie de la batterie et évite les accidents en lui fournissant une énergie au bon voltage, sans la surcharger.

Il existe deux types : PWN ou PMMT.

Les régulateurs ont parfois des sorties USB pour charger directement des téléphones ou des petits appareils sans passer par la batterie.

Le convertisseur de courant (ou de tension, ou onduleur)

Les batteries délivrent un courant continu de 12 Volts. Pour utiliser un appareil électrique domestique, il faut un courant alternatif d’une tension de 230 V. Passer de l’un à l’autre est le rôle du convertisseur de courant.

Dans le contexte de la production d’électricité solaire sur un camping-car, on s’intéressera aux régulateurs sont couplés à un convertisseur de tension, ce qui permet de brancher sur le réseau électrique (ou sur un groupe électrogène), et de charger les batteries rapidement et sans soleil.

D’autres régulateurs sont à deux sorties, et permettent de charger également la batterie du véhicule une fois que la batterie domestique est presque pleine. Cela permet de ne pas gâcher de l’énergie solaire 🙂

Le branchement régulateur de charge – batterie

Ce branchement entre le régulateur et les pôles + et – de la batterie se fait avec deux autres câbles en alligator.

Il faut ajouter idéalement un fusible de 15 ou 20 ampères juste avant la batterie pour éviter tout risque de surcharge. Il est aussi prudent de prévoir un coupe-circuit, cela ne prend pas beaucoup de place !

La batterie de service (batterie domestique)

Il vous faudra évidemment une batterie pour stocker l’énergie. Elle n’est jamais fournie dans ce que l’on appelle les « kits solaires ». Veillez à ne pas confondre la batterie camping car , qui est une batterie similaire à la batterie d’une voiture, à la batterie de service, qui alimentera non pas le véhicule (pour démarrer, notamment), mais tous les appareils d’équipement branchés dessus.

Quelques conseils pour installer des panneaux solaires sur un camping-car

Commencez par dimensionner la batterie domestique !

Commencez par dimensionner votre besoin : la capacité de la batterie, puis cherchez où vous allez mettre la batterie. Cela vous donnera une indication des câbles dont vous aurez besoin, mais aussi du rapport encombrement/volume de la batterie à acheter.

Attention au poids et à l’encombrement (intérieur du camping-car + toit) !

Plus le camping car est lourd, plus il consomme… évidemment. Ne surdimensionnez pas votre installation solaire, et n’occupez pas la place sur le toit inutilement.

Choisissez ensuite la bonne puissance et surface de panneaux

Pourquoi voulez-vous une installation photovoltaïque sur votre camping-car ? Quel est votre objectif ?

Si vous cherchez juste à avoir un complément d’électricité gratuite en été, 80 W peuvent vous suffire. Vous serez un peu « juste » pendant les périodes de faible ensoleillement et resterez dépendant du secteur mais vous bénéficierez d’un peu d’énergie gratuite lors des pics. Pour référence, un chargeur solaire téléphone fait 12 W…

Un peu plus loin, une installation confortable pour une batterie qui doit conserver une charge en permanence en été se situe autour de 120 W.

Enfin, si vous visez l’autoconsommation complète, alors une batterie de 240 W sous la forme de 2×120 W vous offriront une autonomie quasi totale. Il est préférable d’avoir deux panneaux plutôt qu’un car cela diversifie la surface et lisse la production (une ombre ne touchera pas forcément les deux panneaux à la fois).

Quelques bons kits solaires pour camping-car

Le prix des kits solaires a considérablement baissé et aujourd’hui, il ne coûte pas cher compte tenu des services qu’il apporte. La véritable contrainte devient l’espace sur le toit et dans l’habitacle. Aucune raison d’hésiter à acheter un kit photovoltaïque !

Le meilleur kit solaire camping-car 100 W monocristallin

Le meilleur kit solaire camping-car double, 2×100 W polycristallin

Les générateurs solaires pour maison

Allez voir ma page dédiée sur les générateurs panneaux solaires avec batterie.

Pour aller plus loin sur le matériel, voir aussi mon guide de l’autonomie solaire en van et camping-car.