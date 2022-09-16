Lorsque vous partez à l’aventure, dans un milieu où les réseaux électriques ne sont pas présents, en pleine forêt par exemple. Pouvoir profiter d’une source d’énergie pour alimenter vos différents appareils électroniques, comme lampe LED ou smartphone, est plus que nécessaire. C’est là qu’intervient les groupes électrogènes solaires !

Sur le marché, vous trouverez des groupes électrogènes solaires de différentes puissances et performances, oscillant entre 1 000 et 10 000 watts.

Dans cet article, nous allons nous intéresser de près au kit électrogène solaire 10 000 watts. Entre usage, fonctionnement et avantages, ces dispositifs innovants n’auront plus de secrets pour vous !

Groupe électrogène solaire 10 000 w : quel usage ?

Les groupes électrogènes solaires de puissances 10 000 watts sont plutôt destinés à un usage purement domestique. En cas de panne d’électricité due à un dysfonctionnement de votre réseau électrique ou tempêtes, ou lors d’un besoin d’alimenter ou recharger divers appareils électroniques à l’extérieur, ces dispositifs de production d’électricité de secours exploitant l’énergie solaire sont très pratiques pour subvenir à vos besoins en électricité de manière momentanée.

Composés de panneaux photovoltaïques pour capter l’énergie solaire, d’onduleur et transformateurs pour convertir celle-ci en électricité, qui par la suite est stocké grâce à une batterie. Ce couteau suisse vous assure une autonomie électrique complète, où que vous soyez !

Sa puissance de 10 000 watts garantit des performances électriques hors normes, qui permet d’alimenter ou charger de multiples appareils comme :

Un barbecue électrique en camping ;

Différents supports électroniques (Pc portable, smartphone et tablette) ;

Une console de jeu ;

Une lampe LED.

Ce type de station solaire à haute puissance assure une alimentation en électricité de qualité, sans risquer de faire surchauffer vos appareils électriques.

Pouvant fonctionner pendant de longues heures, ce type d’appareil à haute performance vous assure une autonomie électrique complète en cas de panne d’électricité ou sortie en bateau ou camping.

3 raisons d’opter pour un groupe électrogène solaire 10 000 watts

Souvent à usage domestique, les groupes électrogènes solaires de fortes puissances, de 5 000 à 10 000 w, présentent un bon nombre d’avantages, que nous vous proposons de découvrir dans ce qui suit :

1. Un exploitation d’énergie totalement gratuite

En exploitant le soleil, une source d’énergie inépuisable, vous pourrez produire votre propre énergie solaire grâce à votre générateur, sans que cela vous coûte un euro de plus. Bien que les groupes électrogènes représentent un investissement financier conséquents. Au bout de quelques années, vous pourrez rentabiliser ce dernier, en remplaçant les énergies fossiles, relativement chères, par l’exploitation d’une énergie solaire plus verte et surtout gratuite, tout au long de la durée de vie de vos panneaux photovoltaïque, soit de 25 à 35 ans.

2. De l’électrique à tout moment

Souvent portables, les modèles de groupes électrogènes solaires peuvent vous accompagner dans toutes vos aventures, en vous alimentant en électricité quand bon vous semble. Disposant d’une batterie pouvant stocker l’énergie solaire, ces dispositifs vous feront bénéficier d’une autonomie électrique totale, même en plein désert. Même lorsque le soleil n’est pas au rendez vous, vous pourrez toujours utiliser le stock d’énergie stocké dans la batterie de votre groupe électrogène solaire.

3. Une production d’énergie plus propre

En plus d’être économique, un groupe électrogène 10 000 w ou de toute autre puissance, exploite une énergie renouvelable « Le soleil », contrairement aux générateurs à combustibles, qui non seulement polluent l’environnement en émettant du dioxyde de carbone dans l’air, mais exploitent des sources d’énergies fossiles, limitées dans le temps.

Par ailleurs, les générateurs à énergies fossiles ont aussi l’inconvénient d’être très bruyants. Ce qui n’est absolument pas le cas des groupes électrogènes solaires, qui fonctionnement de manière silencieuse et efficace. Tant de raisons qui vous poussent à passer au solaire !

Les marques de groupes électrogènes à privilégier

En boutique dédié ou sur le web, vous trouverez un choix incroyable de groupes électrogènes solaires 10 000 w, de différentes tailles, exploitant diverses technologies et aussi de références et marques variables. Si vous ne vous y connaissez pas en la matière, choisir peut rapidement se transformer en parcours du combattant.

Bien que vous puissiez compter sur les conseils avisés des vendeurs professionnels en magasins de bricolage, nous vous avons confectionnée une petite sélection des marques, leaders dans le domaine des solutions électrogènes solaires.

Good Year

Une marque américaine, leader mondiale dans la fabrication de pneumatique pour avions, voitures ou poids lourds, mais pas que ! Good Year propose aussi un choix intéressants de groupes électrogènes solaires derniers cri.

EcoFlow

EcoFlow est une marque de référence mondiale, dédiée aux groupes électrogènes portables et à charges rapides.

Allez par exemple voir nos articles détaillés sur :

Mecafer

Leader du marché de l’air comprimé, Mecafer a su se faire aussi une place dans la fabrication des groupes électrogènes solaires innovants. Ce multi-spécialiste de l’énergie renouvelable met son savoir-faire à votre service en vous proposant une large gamme de groupes électrogènes. Aucune station portable n’atteint 10 000 W : la plus puissante que je suis fournit 4 000 W. Pour une telle puissance, il faut une installation fixe (onduleur hybride et batteries). En attendant, voici les stations portables les plus puissantes en stock : Pour comparer les modèles en détail, voir le comparatif des stations électriques portables sur Autonomie-solaire.fr.