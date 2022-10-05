Nous avons choisi pour vous l’EcoFlow Delta qui est une des meilleures stations électriques portables et fiables sur le marché actuel. L’EcoFlow Delta est très pratique en cas d’urgence ou pour une alimentation électrique durant les aventures en camping hors réseaux par exemple. L’EcoFlow Delta dispose d’une capacité d’environ 1260 Wh avec 6 prises CA de 1800 Watts. De plus, cette nouvelle station électrique se recharge rapidement. Ce texte vous informe mieux sur la puissance de ce chargeur EcoFlow.

Tous savoir sur l’Ecoflow

Remplacez vos anciens appareils générateurs par des appareils de nouvelle technologie fonctionnant à l’aide d’une énergie solaire et obtenez une alimentation par une batterie silencieuse. Si vous recherchez une centrale électrique portable, un EcoFlow sera un bon choix.

Le type de panneau solaire adaptable pour EcoFlow

Le kit solaire 100 Watts avec un Ecoflow River Mini 210 Wh est parfait pour une utilisation économique. Cette batterie portable river mini et ce panneau solaire de capacité de 100 Watts vous seront très bénéfiques grâce à leur puissance. Ce kit vous sera d’une grande aide lorsque vous serez dans un endroit sans électricité alors que vous êtes à court de batteries pour utiliser vos différents appareils.

Une alimentation électrique pour une maison

Alimentation de secours pour une maison, la série DELTA possède une capacité d’énergie qui va de 882 Wh jusqu’à 3600 Wh. Avec sa grande capacité et sa puissance, l’EcoFlow est également la meilleure centrale électrique portable pour le camping. Si vous envisagez de vous procurer un groupe électrogène portable pour le camping, la série RIVER sera l’idéal. L’EcoFlow présente des capacités de puissance autonome allant de 0,21 Kwh à 0,72 Kwh. C’est bien plus qu’un simple générateur d’énergie portable. Extensible avec des batteries supplémentaires, ce générateur d’énergie est doté d’une prise multiple pour alimenter plusieurs appareils à la fois.

Les avantages des centrales électriques portables EcoFlow

Un EcoFlow offre de multiples avantages pour ses usagers, à savoir :

Temps de charge rapide ;

Des piles bien adaptées ;

Une grande puissance ;

Un chargeur à batterie propre et discret.

Voici quelques atouts qui démarquent cette centrale électrique portable Ecoflow.

Temps de charge rapide

La technologie de charge « X-Stream » d’EcoFlow est la plus rapide de l’industrie. Rechargez votre groupe électrogène à 80 % en une heure seulement.

Piles bien adaptées

Cette centrale électrique peut être alimentée avec des piles. Les groupes électrogènes à batterie sont tous équipés d’un système de gestion de batterie avancé et exclusif. Cela permet de contrôler la tension, le courant et la température à l’intérieur de la maison. Pour fournir également une batterie nécessitant moins d’entretien qu’un moteur résistant, vous pouvez utiliser cette centrale.

Puissance maximale

Les onduleurs EcoFlow permettent aux centrales électriques d’alimenter divers appareils. Avec une prise de sortie CA allant de 0,6 à 3,6 kwh, branchez simplement vos appareils pour qu’ils puissent être utilisés. Une machine à batterie propre, les centrales d’énergie EcoFlow offrent plus de services que des chargeurs portables. En effet, elles peuvent également être utilisées comme générateurs solaires. Pour ce faire, il vous suffit de brancher un panneau solaire et vous pouvez vous déconnecter du réseau. Apportez-en un en camping ou rangez-le dans votre cabanon pour une source d’alimentation d’urgence comme un allume-cigare.

Chargeur à batterie propre et discret

Les centrales électriques portables EcoFlow peuvent être utilisées à l’intérieur, à l’extérieur ou même en déplacement. Les anciens générateurs ont un poids lourd, sale, non renouvelable et nécessitent beaucoup d’entretien.

Une centrale électrique portable EcoFlow peut faire fonctionner un réfrigérateur, selon la taille, le poids du réfrigérateur et le nombre d’énergies en watts dont ce dernier a besoin. Un réfrigérateur moyen de 0,120 Wh peut par exemple fonctionner pendant 7,2 heures en utilisant un EcoFlow DELTA comme source d’alimentation.

Les produits EcoFlow sont conçus pour maximiser la sécurité que ce soit pour un usage à l’intérieur ou à l’extérieur. Ce sont des véritables groupes solaires pour maison.

Avec un système avancé de gestion de la batterie, ils régulent automatiquement la tension, la température et le courant pour assurer une utilisation optimale et sûre.

Ils sont également conçus pour être performants afin que vous puissiez utiliser votre centrale électrique portable pendant des années.

En plus d’être plus propres, plus faciles à utiliser et plus fiables qu’un moteur à huile, les centrales électriques portables sont également plus polyvalentes.

La gamme EcoFlow se renouvelle vite : voici les modèles actuellement en vente sur Amazon.fr. Pour comparer les modèles en détail, voir le comparatif des stations électriques portables sur Autonomie-solaire.fr.

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