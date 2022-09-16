Le générateur solaire portable est devenu pour beaucoup de personnes préférant un mode de vie nomade et respectueux de la nature, une solution parfaite, car il permet de profiter pleinement d’une source d’énergie propre et renouvelable, à savoir le soleil. Il s’inscrit dans un mode de consommation écoresponsable par excellence.

Avec la diversité des modèles disponibles sur le marché, il est souvent difficile de trouver le générateur solaire portable 2 000 W adapté à vos besoins, mais c’est sans compter sur nos conseils. Si vous voulez compléter votre système de panneaux solaire avec un générateur de qualité, les informations suivantes vous intéresseront sûrement !

Le générateur solaire portable : qu’est-ce que c’est au juste ?

Le principe de fonctionnement du générateur solaire portable est simple, car le but est de transformer l’énergie provenant d’une source photovoltaïque en électricité que vous pourrez consommer au quotidien. L’électricité produite par le générateur solaire pourra ainsi servir à alimenter différents types d’appareils, cela dépend principalement de l’utilisation que vous lui réservez et de vos besoins.

Contrairement aux modèles de générateurs classiques, le générateur solaire transforme les photons captés par les panneaux solaires en électricité pouvant être stockée dans une batterie, pour une utilisation ultérieure. Vous pourrez ainsi l’utiliser où que vous soyez, c’est d’ailleurs le plus gros avantage de ce modèle de générateurs solaires, puisqu’ils peuvent alimenter plusieurs appareils lors des voyages en camping-car.

Ainsi, le générateur solaire portable 2 000 W est parfait pour toutes les utilisations lors des sorties en famille, entre amis ou en solo, et peut servir pour le rechargement de votre téléphone portable et des différents appareils électroniques que vous utilisez. Sachez qu’en aménageant votre camping-car ou votre van de manière adéquate, vous pouvez même installer des appareils plus énergivores tels que le frigo, ce qui peut être très pratique pour les longues sorties.

Comme vous le savez très bien, il est assez difficile de faire le choix d’un bon générateur solaire portable lorsqu’on ne s’y connaît pas vraiment en la matière. Néanmoins, vous pouvez éviter de vous faire arnaquer en faisant attention à certains éléments principaux, vous pouvez même vous fier aux marques les plus connues dans le monde si vous ne voulez réellement pas vous casser la tête, mais il faudra réserver un plus gros budget à votre achat.

La capacité de la batterie

En effet, la capacité de la batterie de votre générateur solaire est l’élément le plus important à prendre en considération, car c’est ce qui définit principalement la capacité de stockage de la batterie, par conséquent la durée d’utilisation de vos appareils et la fiabilité du générateur. Pour faire plus simple, il faut opter pour les modèles à capacité élevée, parce que ce sont simplement les plus performants.

Pour être sûr de faire le bon choix, n’hésitez pas à calculer votre consommation quotidienne afin de définir vos besoins avec précision.

Les types de sorties

On parle ici de la praticité de votre générateur solaire portable 2 000 W, parce qu’avoir différentes sorties vous permettra de brancher plusieurs appareils en même temps. Il existe principalement trois types de sorties :

Les sorties de courant alternatif (AC), comme celles des électroménagers ;

Les sorties de courant continu (DC) ;

Les sorties USB.

Les plus utilisées sont les sorties AC et les sorties USB, mais il vaut mieux disposer des trois types sur votre générateur solaire pour qu’il puisse être polyvalent.

La protection

Comme vous aurez besoin de le déplacer assez fréquemment, il est important que votre générateur solaire soit bien protégé contre les chocs et les différents éléments naturels, surtout la pluie et l’humidité. Il ne faut donc pas négliger ce point essentiel et d’opter pour un modèle fabriqué à base de matériaux solides et résistants pour vous permettre d’en profiter pour longtemps.

La transportabilité

Il est vrai que ce n’est pas évident de trouver un modèle compact de générateur solaire qui soit aussi performant que les modèles imposants, mais c’est un élément essentiel pour vous faciliter le transport de votre module, vous pouvez facilement imaginer combien ce sera pénible de déplacer un générateur lourd lors d’une balade. Il faut alors trouver le bon ratio de puissance/transportabilité.

Les avantages du générateur solaire portable 2 000 W

Maintenant que vous savez tout sur les générateurs solaires portables 2 000 W, il convient de vous rappeler l’efficacité de ces petits modules et les avantages qu’ils vous offrent :

La capacité d’utiliser une source d’énergie propre et renouvelable au quotidien et où que vous soyez ;

Le générateur solaire ne produit absolument pas de monoxyde de carbone, ce qui fait que vous pouvez le placer à l’intérieur de votre camping-car ou votre tente sans risque ;

La production d’électricité se fait dans un silence total.

N’attendez plus et consultez les différents modèles mis en vente pour trouver le meilleur générateur solaire portable 2 000 W pour toutes vos utilisations.

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