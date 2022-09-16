Les enjeux écologiques gagnent du terrain d’année en année, et la population y est de plus en plus sensible. C’est pourquoi, les consommateurs cherchent des solutions énergétiques plus propres et moins polluants.

Dans ce cadre-là, le générateur solaire portatif ou portable de 300 à 5 000w est un excellent moyen d’exploiter une énergie renouvelable « Le soleil ».

Fonctionnant tout comme un petit groupe générateur solaire, ce dispositif stocke l’énergie solaire captée par des panneaux photovoltaïques pour vous alimenter en électricité pure.

De quoi se compose un générateur portatif ? Comment choisir entre les modèles allant de 300W à 5000W ? Ou encore quelle est la différence entre un générateur portatif et groupe électrogène solaire ? Découvrons cela dans ce qui suit.

Générateurs de 500 W

Générateurs de 1000 W

Générateurs de 3000 W

Générateurs de 5000 W

Les stations portables dépassent rarement 4 000 W de puissance continue. La plus puissante que je suis est l’Ecoflow Delta Pro 3 (4 000 W, 4 096 Wh), extensible : au-delà, il faut passer à une installation fixe (onduleur hybride et batteries).

La plus puissante Ecoflow Delta Pro 3 : 4 096 Wh, 4 000 W : extensible

Un générateur solaire portatif utilise un mécanisme de fonctionnement complexe combinant différentes technologies, visant à vous offrir une alimentation en électricité totalement autonome, quand vous voulez et où vous voulez.

Les panneaux photovoltaïques

Cette technologie face au soleil permet de capter les énergies solaires, afin de les transformer en électricité, à exploiter pour vos différents appareils électroniques.

Une batterie

Le composant le plus important du générateur solaire portatif, qui permet de vous faire profiter d’une autonomie électrique, où que vous soyez. En stockant les énergies produites par les panneaux voltaïques, la batterie, selon son voltage, est en mesure d’alimenter ou charger divers appareils (mobile, PC portable ou lampe LED).

Un onduleur

Appelé aussi convertisseur, l’onduleur est en mesure de convertir les énergies solaires en courant alternatif, capable d’alimenter tout type d’appareil, à utiliser ultérieurement.

Les sorties et entrées

Les entrées permettent de conduire les énergies produites par les panneaux solaires vers la batterie, afin qu’elles soient stockées et utilisées le temps venu.

On distingue das un générateur solaire portatif 3 types d’entrées :

Un adaptateur secteur ;

Un allume cigarette ;

Des panneaux solaires.

Concernant les sorties d’un générateur solaires, il en existe de différentes catégories, tout dépend du modèle choisi. On parle là d’une sortie USB, une prise électrique, une sortie voiture et beaucoup d’autres.

Le régulateur

La plupart des générateurs solaires portatifs en sont équipés, un régulateur permet d’éviter toute surchauffe ou court circuit de l’appareil, en régulant le courant électrique.

Afin de déterminer le générateur portable entre 300 et 5 000 w adapté à vos besoins, il faudra prendre en compte votre consommation journalière d’électricité.

En effet, il vous faudra d’abord évaluer plusieurs points clés liés à votre consommation énergétique :

La superficie de votre logement ;

Le nombre d’occupants ;

Le genre d’appareils électroniques utilisés ;

Vos habitudes concernant l’utilisation d’appareils électriques.

Il existe une formule simple pour calculer votre consommation énergétique ; (puissance de vos appareils en watts x nombre de jours d’utilisations x nombre d’heures d’utilisations) /100.

Les générateurs solaires existent avec des puissances allant de 300 à 5 000 watts (pour les modèles les plus performants). Il ne vous reste plus qu’à faire le calcul, dans le but de choisir l’équipement adapté à vos besoins énergétiques.

D’un autre côté, il vous faudra aussi prêter attention à d’autres critères qui pourraient impacter votre choix, comme la maniabilité de l’appareil (Poids et simplicité d’utilisation), sa marque (une référence), sa qualité, son coût qui devra être adapté à votre budget et même ses autres fonctionnalités.

Générateur solaire portatif 300w à 5000w : à quel prix ?

Le prix d’un générateur solaire portatif est proportionnel à sa puissance et ses performances. Par exemple, pour un modèle d’entrée de gamme de faible puissance, soit 300 w, il faudra compter à partir de 400 €.

Alors que si vous choisissez un générateur solaire haut de gamme d’une puissance allant de 5 000 à 6 000 w, il faudra débourser en moyenne 10 000 €. Mais cet investissement en vaut la peine, car il vous permet de faire un geste pour la planète en exploitant une énergie plus verte, tout en réduisant le coût de vos factures énergétiques.

Quelle est la différence entre un générateur solaire portatif et un groupe électrogène classique ?

Le générateur solaire, tout comme le groupe électrogène, visent à vous alimenter en électricité en cas de panne de courant, ou pour vos activités en plein air (Camping, bateau). Mais les énergies exploitées par les deux appareils, elles, diffèrent !

Le groupe électrogène traditionnel produit de l’énergie en bénéficiant d’une alimentation de carburant. Alors que le générateur portatif solaire propose une solution plus autonome, en stockant l’énergie produite, il permet de la redistribuer lorsque vous en avez véritablement besoin.

Pour ce qui est des autres générateurs hydrauliques, éoliennes ou fossiles, ces appareils fonctionnent grâce à une action mécanique, indispensable pour transformer les énergies en courant électrique. Alors que pour ce qui est d’un générateur solaire, l’exploitation des énergies solaires ne se fait pas de la même façon.

Ce sont les photons qui composent les énergies solaires, que le silicium des panneaux photovoltaïques capte, afin de les convertir en courant électrique, capable d’alimenter tout type d’appareil.

À lire aussi : Groupe électrogène solaire pour alimenter une maison : la centrale solaire idéale pour la résilience énergétique · Le générateur solaire portable 1000 W / Centrale électrique 1000 Watts