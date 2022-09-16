Avec les nouveaux progrès de la technologie, l’accès à des sources d’énergie plus propres et respectueuses de l’environnement est désormais accessible à tous, même pour les amateurs de vie en pleine nature. Avec un simple système de générateur solaire portable, il est devenu possible d’équiper votre camping-car d’une source d’énergie durable.

C’est très pratique, d’autant plus qu’il existe plusieurs modèles sur le marché, chacun peut alors trouver celui qui s’adapte le mieux à ses besoins énergétiques quotidiens.

Nous allons vous parler du générateur solaire portable 1 000 W, de ses avantages et des critères les plus importants pour faire le choix du meilleur module sur le marché.

Le générateur solaire portable 1 000 W : est-ce vraiment efficace et pratique ?

Bien évidemment, c’est une question très importante que beaucoup de personnes se posent avant d’installer un générateur solaire portable 1 000 W sur leur van ou leur camping-car. En effet, il faut comprendre que le générateur solaire est conçu pour remplacer les générateurs classiques qui produisent de l’énergie à partir du carburant, fioul ou autres produits fossiles, ce qui est extrêmement polluant.

Le générateur solaire exploite ainsi l’énergie dégagée par le soleil sous forme de photons, ces derniers sont captés par les panneaux photovoltaïques et transformés en électricité par le générateur qui sera à son tour stocké dans la batterie du système. Ce sera ensuite à l’onduleur de courant de libérer la puissance nécessaire pour alimenter les différents appareils que vous désirez utiliser dans la journée.

Ainsi, le générateur solaire portable 1 000 W est très pratique, car il vous permet de :

Disposer d’une source d’énergie durable et renouvelable partout où que vous soyez ;

Placer votre système à l’intérieur de votre camping-car, puisqu’il ne libère absolument pas de monoxyde de carbone ;

Bénéficier d’une source d’électricité à tout moment de la journée ou de la nuit sans produire de bruit, contrairement aux générateurs classiques.

Quel générateur solaire portable 1 000 W choisir ?

Il faut comprendre qu’il n’existe pas de modèle de g****énérateur solaire portable 1 000 W adapté à tout, mais chaque générateur permet de combler les besoins d’un certain type de consommateurs. Le meilleur moyen de garantir l’achat d’un générateur solaire adéquat est de d’abord estimer vos besoins en énergie au quotidien, ceci vous permettra de choisir avec minutie tous les composants de votre système.

Pour ce faire, vous devez prendre en considération le nombre d’appareils que vous utilisez au quotidien, la consommation de chaque appareil et de calculer le tout sur un mois. Il est important de préciser que vous ne devez absolument négliger aucun appareil, surtout les électroménagers, car cela va influencer en grande partie le choix de votre générateur solaire portable.

Une fois que vous aurez eu le résultat, il vous suffit de consulter les différentes offres disponibles sur le marché avant de réaliser votre achat. N’oubliez pas que vous êtes tenus par un budget, mais nous vous recommandons d’opter pour les marques les plus connues, même si cela implique une légère hausse du budget d’achat.

Les composants du générateur solaire portable 1 000 W

Maintenant que vous avez pris en considération l’importance de votre consommation énergétique quotidienne, vous devez absolument connaître tous les éléments d’un système de générateur solaire portable 1 000 W, pour être sûr de faire le bon choix. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, le générateur solaire est vendu sous forme de kit comprenant plusieurs composants.

C’est la raison pour laquelle il est important de définir votre consommation, il est d’ailleurs recommandé de l’évaluer à la hausse pour ne pas être déçu du résultat.

Cela aura une influence sur :

La capacité de stockage de la batterie : nécessaire pour emmagasiner l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques de votre système ;

La puissance de l’onduleur : car celui-ci est responsable de libérer le courant nécessaire à l’utilisation de tous vos appareils électroniques ;

Les types de sorties : vous pouvez avoir besoin de plusieurs sorties (AC, DC, USB) pour alimenter les différents appareils que vous utilisez.

Ce sont les éléments les plus importants d’un générateur solaire portable 1 000 W, mais il ne faut pas aussi oublier les dimensions du module et son poids pour faciliter son installation dans n’importe quel camping-car.

Combien coûte un générateur solaire portable 1 000 W ?

Le prix d’un générateur solaire portable 1 000 W varie en fonction des performances de chaque modèle, de sa qualité et de la marque. Sachez que vous pouvez trouver des modèles à moins de 100 €, mais ils ne sont pas très performants et leur qualité laisse à désirer, il faudra plutôt prévoir en moyenne 700 à 900 € pour un générateur solaire performant.

Si vous avez besoin de plus de puissances, Allez aussi voir mon kit solaire 3000 W ou les stations électrogènes solaires pour maison.

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