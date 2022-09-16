Développé depuis quelques années grâce aux progrès technologiques réalisés, le générateur solaire portable représente pour beaucoup de citoyens soucieux de l’impact de leur mode de consommation sur l’environnement, une solution durable et parfaitement fiable. Ce petit module offre la possibilité de disposer d’une source d’électricité partout et à tout moment.

Pour les amoureux de la nature et des aventures en camping-car, le générateur solaire portable est une aubaine, puisqu’il est facilement transportable partout, et dispose de certains systèmes novateurs lui permettant de générer de l’électricité sans polluer. Envie d’en savoir plus sur ce petit module solaire ? Voici toutes les informations que vous recherchez.

Qu’est-ce qu’un générateur solaire portable ?

Le générateur solaire portable fonctionne exactement comme les générateurs d’électricité classiques, c’est-à-dire qu’il produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie. La seule différence, c’est qu’au lieu d’utiliser des sources d’énergie fossiles, ce petit générateur fonctionne grâce à des panneaux solaires qui captent l’énergie solaire grâce au silicium contenu dans chaque panneau pour générer de l’électricité.

Cette énergie est ensuite stockée dans une batterie pour pouvoir être utilisée plus tard pour alimenter les différents appareils électroniques utilisés dans la journée. C’est grâce à un onduleur de courant, que le courant continu est transformé en courant alternatif, c’est aussi cet élément important du générateur solaire qui adapte la puissance de sortie du courant pour alimenter les appareils électroniques.

Vous l’aurez donc compris, le générateur solaire portable est tout un système constitué de plusieurs éléments qui se chargent de transformer l’énergie solaire en électricité. Vous pouvez installer un générateur solaire sur un camping-car, à condition de choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins de consommation, même si cela implique le choix de chaque élément séparément. Cela vous garantira une autonomie totale lors de vos aventures en pleine nature.

Conseils pour l’achat d’un générateur solaire portable

Même si cela semble assez facile, mais le choix d’un générateur solaire portable n’est pas toujours une mince affaire, car vous êtes tenu de prendre en considération plusieurs éléments importants du système. Il faut d’abord commencer par évaluer vos besoins en électricité, et ce, en calculant (le nombre d’appareils que vous utilisez x leur consommation énergétique) x 30 pour obtenir le résultat sur un mois.

De cette manière, vous aurez une meilleure idée sur les performances requises de votre générateur solaire portable. Il suffit ensuite de choisir les bons paramètres en matière de :

Puissance de l’onduleur : pour apporter le courant nécessaire à la mise en marche de tous les appareils électroniques que vous utilisez ;

La capacité de stockage de la batterie : surtout si vous envisagez de mener des aventures assez longues, vous aurez besoin d’une batterie assez performante pour un stockage énergétique optimal ;

Les types de sorties disponibles : puisque chaque appareil est doté d’une entrée de branchement différente, cela vous permettra aussi de brancher plusieurs appareils à la fois ;

Le type de panneaux solaires : ces modules photovoltaïques vous permettront d’exploiter au mieux l’énergie solaire tout au long de la journée ;

Les avantages du générateur solaire portable

Le choix d’un bon générateur solaire portable vous permet de profiter de plusieurs avantages non négligeables, à commencer par le fait de disposer d’une source d’électricité durable où que vous soyez et à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. Vous n’aurez plus besoin de transporter un grand générateur qui fonctionne au carburant pour produire de l’électricité, un simple petit module solaire fera l’affaire !

En plus de leur facilité de transport et d’installation, les générateurs solaires portables ne produisent pas de dioxyde de carbone, contrairement aux modèles classiques. Ceci les rend moins polluants et parfaitement adaptés à une utilisation en pleine nature, vous pouvez même déplacer votre système vers une tente ou le garder à l’intérieur de votre camping-car, même lorsqu’il est en marche.

Enfin, il est important de savoir que le générateur solaire portable est parfaitement silencieux, c’est un avantage de taille lorsque vous devez recharger votre smartphone ou votre ordinateur portable durant la nuit. Vous n’aurez qu’à le brancher à votre générateur sur la bonne sortie et le tour est joué !

Quel est le prix d’un générateur solaire portable ?

Si vous désirez installer un générateur solaire portable, vous devez absolument savoir que les modèles les plus performants sont assez chers et dépassent facilement les 1 500 €, mais on parle ici de produits de marque qui sont dotés de fonctionnalités que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Cependant, vous pouvez parfaitement trouver un modèle de bonne qualité pour environ 500 € à 700 €.

Si vous trouvez des modèles à des prix moins chers, nous vous recommandons de vous intéresser de plus près aux caractéristiques de chaque élément du système, car un prix inférieur est souvent synonyme de mauvaise qualité.

Et pour les plus gros besoins ?

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