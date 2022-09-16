Saviez-vous qu’il est possible d’exploiter l’énergie solaire de différentes manières ?

Cette énergie verte qui provient d’une source inépuisable « Le soleil », est produite grâce aux rayons solaires et peut être exploitée via des panneaux solaires.

En cas de panne de courant ou si vous avez besoin d’une source d’énergie autonome pour alimenter votre bateau ou camping, le groupe électrogène portable représente une excellent solution de secours.

Disponible à différents voltages et performances, ce dispositif innovant vous apporte une source d’alimentation électrique efficace pour brancher tous vos appareils électroniques.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur un groupe électrogène solaire

Groupe électrogène solaire : c’est quoi au juste ?

Le groupe électrogène solaire, c’est un peu le couteau suisse de l’autonomie électrique. Combinant la technologie des panneaux solaires à une batterie, un transformateur et un onduleur, ce dispositif permet le stockage d’énergie solaire captée par les panneaux photovoltaïques, afin de la redistribuer plus tard à différents voltages pour alimenter vos appareils en électricité.

Grâce à ce dispositif, vous pourrez exploiter quand bon vous semble, l’énergie solaire, soit durant vos balades en plein air ou lors d’une panne de courant chez vous.

Le fonctionnement d’un groupe électrogène solaire est relativement simple. Dès que vous positionniez ce dispositif face à la lumière, celui-ci capte les énergies solaires grâce aux panneaux photovoltaïques.

Connectés à une batterie solaire, ces derniers stockent l’énergie produite pour des utilisations ultérieures de type :

Brancher vos lampes LED pour vous éclairer ;

Recharger vos supportes électroniques (smartphone et tablette) et autres appareils portatifs ;

Alimenter votre ordinateur portable ;

Brancher tout autre appareil utilisant un port USB.

Les groupes électrogènes solaires actuels sont généralement portables. Présentés sous forme de boitiers de petites tailles et portables, ces dispositifs comportent plusieurs prises. Ainsi, vous pourrez les transporter avec vous facilement, idéal pour exploiter l’électricité solaire à tout moment.

Polyvalents, autonomes, durables et pratiques, les groupes électrogènes solaires ont tout pour plaire. Mais encore faut-il trouver le bon modèle qui convienne à vos besoins énergétiques ainsi qu’à votre budget.

Pour mieux vous informer, voici les critères que vous devrez prendre en compte pour bien choisir votre groupe électrogène solaire :

Définir la bonne puissance

La puissance de votre dispositif solaire est un élément crucial, qui détermina ses performances.

Pour déterminer la puissance adaptée à vos besoins, il faudra calculer le nombre de watts qui vous seront utiles pour vos appareils à alimenter ou charger.

Les modèles de groupes électrogènes solaires les plus performants offrent des puissances oscillant entre 1 000 et 3 000 watts. À vous de déterminer la puissance adéquate à votre usage.

Les modes de rechargement

Selon les appareils électroniques que vous désirez brancher ou alimenter, il vous faudra choisir un kit électrogène solaire adapté, c’est-à-dire qui comprend les support compatibles.

Généralement, ce dispositif comprend jusqu’à 3 ou 4 modes de rechargements différents, dont nous pouvons citer :

Une prise USB C ;

Une prise électrique ;

L’allume cigarette auto ;

Les panneaux solaires ;

Pensez aussi à jeter un œil sur la puissance maximale permise dans le modèle de groupe électrogène solaire choisi, car certains appareils peuvent ne pas supporter de grosses puissances. Par conséquent, vous pourrez griller rapidement votre kit solaire.

La maniabilité du dispositif

Si vous désirez un usage portatif de kit électrogène solaire, il vous faudra un modèle qui est maniable. Autrement dit, il doit être compact et léger, afin qu’il puisse vous accompagner dans toutes vos aventures en plein air.

Toutefois, pour l’instant, il n’est pas vraiment possible de trouver des modèles de groupes électrogènes qui allient hautes performances et maniabilités. Les modèles les plus compacts offrent souvent de faibles puissances, car les batteries performantes incluses sont généralement très lourdes.

Rassurez-vous, les fabricants travaillent d’arrache-pied pour vous proposer de nouveaux groupes électrogènes maniables et puissants. Ce n’est plus qu’une question de temps !

Groupe électrogène solaire : à quel prix ?

Vous l’aurez compris, le groupe électrogène solaire est idéal pour vous alimenter en électricité solaire quand vous le souhaitez. Mais cette solution d’électricité de secours à un prix.

Bien que ces dispositifs soient moins chers que les prototypes thermiques, il faudra tout de même compter entre 100 et 700 € pour vous en procurer un. L’écart de prix si conséquent s’explique par la grande diversité de modèles que vous trouverez sur le marché. Généralement, le coût est proportionnel aux performances et puissance de l’appareil.

Rassurez-vous, même si acheter un groupe électrogène représente une dépense d’argent importante, dites-vous que vous allez vite rentabiliser cet investissement en réduisant le coût de vos factures énergétiques considérablement, en exploitant plutôt l’énergie solaire.

D’un autre côté, utiliser un groupe électrogène solaire vous permet aussi de faire un geste pour la planète, en réduisant l’exploitation d’énergies fossiles, qui, elles, proviennent de sources épuisables dans le temps. Ce qui n’est pas le cas pour l’énergie solaire.

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