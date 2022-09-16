Exploitant une source d’énergie renouvelable, vous assurant un confort et bien-être énergétique, le groupe électrogène solaire est le must have pour les foyers.

Ce dispositif innovant exploite les rayons du soleil grâce à ses panneaux photovoltaïques, qui, en captant l’énergie solaire, la stocke par la suite dans une batterie. Ensuite, vous pourrez exploiter cette énergie quand bon vous semble, lors de panne de courant par exemple.

Pourquoi se procurer un groupe électrogène solaire 6 000 w ? Quelles caractéristiques privilégier ? Ou encore comment bien le choisir ? Réponses dans ce qui suit.

Pourquoi doit-on s’équiper en groupe électrogène solaire 6 000 Watts ?

Un groupe électrogène solaire d’un voltage assez puissant de 6 000 watts est un gage de sécurité pour votre logement, car vous vous retrouverez à un moment ou à un autre dans votre logement à court d’électricité, que ce soit à cause d’une tempête, une catastrophe naturelle ou une panne technique du réseau électrique. Dans ces cas d’urgence, ces dispositifs solaires autonomes sont d’une grande utilité.

Grâce à l’énergie solaire stockée, un groupe électrogène solaire peut alimenter votre logement en électricité à tout moment, même lorsqu’il fait gris, en éclairant vos pièces, chargeant vos mobiles et autres supports électroniques et en alimentant vos divers appareils.

Hormis les situations de pannes de courants dans votre foyer, un groupe électrogène solaire portable peut aussi être utile durant vos sorties en plein air, lorsqu’aucun réseau électrique n’est à proximité. Que vous partiez en camping, en randonnée en pleine forêt ou même dans le désert, cet outil exploitant l’énergie solaire vous permet de bénéfice d’une solution électrique totalement autonome.

Pour vous sortir d’une situation complexe ou juste améliorer votre confort énergétique chez vous ou en extérieur, vous équiper d’un groupe électrogène est fortement recommandé.

Choisir un groupe électrogène solaire 6 000 Watts : 4 critères à prendre en compte

Choisir un groupe électrogène solaire 6 000 watts n’est pas si facile que ça. En effet, le choix incroyable de ces dispositifs énergétiques sur le marché, complique vraiment la tâche.

Le premier point clé à prendre en compte, c’est bien évidement la puissance de l’appareil en watts. Un groupe électrogène 6 000 w est une garantie de hautes performances dans la production d’électricité à partir d’énergies solaires. Sur ce site, vous aurez l’équivalent panneaux solaires de toiture pour 6 kW, mais ça ne s’arrête pas là !

D’autres points sont à prendre en considération pour choisir le kit électrogène solaire idéal pour vous, découvrons les sans attendre :

La facilité d’usage

Un bon générateur d’énergie solaire doit aussi être facile à manipuler, ce qui comprend plusieurs caractéristiques :

Un poids léger ;

Une utilisation simple et facile ;

Un service d’assistance technique.

Généralement, l’appareil est fourni avec une notice détaillée, qui vous explique pas à pas son utilisation. Pour ce qui est du service d’assistance, il vous apporte solution en cas de problème avec l’outil concerné.

Le prix

Le bon groupe électrogène solaire doit correspondre à votre budget, tout en répondant à vos besoins énergétiques.

Une puissance de 6 000 w pour un groupe électrogène est une garantie d’un appareil ultra performant et efficace. Mais ce luxe a bien évidement un prix !

Dans ce type d’appareil, souvent, le prix est proportionnel à la puissance. Plus le dispositif solaire est performant, plus son tarif sera élevé.

Pour vous procurer un groupe électrogène solaire 6 000 w, il faudra compter entre 400 et 1000 €. Tout dépend des références, marques et performances du modèle.

La portabilité

Qui dit portabilité, dit poids léger. Par contre, un générateur d’une puissance aussi élevée de 6 000 w est le plus souvent lourd.

Sachez que plus ce type d’appareil est performant, moins il sera compact et facile à manipuler.

La durabilité

Pour qu’un achat soit rentable, il se doit d’être d’abord performant, puis tenir dans le temps.

Un groupe électrogène cher se doit de tenir assez longtemps, soit une moyenne de 10 an, pour amortir son coût d’achat. Contrairement aux appareils d’entrée de gamme, qui même s’ils sont économiques, ne durent pas plus de 2 ou 3 années.

Les principales caractéristiques à retrouver dans un Groupe électrogène solaire 6 000 w

Un groupe électrogène solaire de 6 000 w est considéré comme le haut de gamme de solutions énergétiques autonomes, comprenant panneau solaire, batterie, onduleur et transformateur. Cet appareil exploitant les énergies renouvelable se suffit à lui-même pour vous alimenter en électricité à tout moment.

Hormis les critères de choix de ce type d’appareil, d’un modèle à un autre, les caractéristiques changent. C’est pourquoi, nous vous avons sélectionné les principales options qui permettront un usage optimisé de votre groupe électrogène solaire :

Le démarrage avec télécommande à distance : pratique pour mettre en marche votre appareil sans vous déplacer ;

Les roues : rendent le déplacement de votre générateur d’énergie solaire plus facile ;

La technologie Inverter (onduleur) : cette technologie permet de générer du courant électrique propre et de qualité ;

D’autres options sont à rajouter à la liste, comme les prises supplémentaires compatibles avec vos appareils électroniques, ou même la jauge d’énergie. Tout dépend de vos besoins en la matière.

À savoir : aucune station portable n’atteint 6 000 W de puissance continue ; pour une telle puissance, il faut une installation fixe (onduleur hybride et batteries). Voir aussi le comparatif des stations électriques portables.

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