La décoration d’un jardin n’est pas toujours une mission facile, puisqu’il existe plusieurs dispositifs que vous pouvez ajouter à votre espace vert, il sera donc compliqué de faire un choix.

Ainsi, vous devez prendre soin de la pelouse et des plantes pour avoir un lieu de détente impeccable dans votre maison, mais ce n’est pas tout ! Il faudra ajouter certaines installations, comme les torches de jardin. En effet, il existe aujourd’hui plusieurs modèles de torche que vous pouvez mettre dans votre terrasse ou jardin. Pour cela, il faut connaître ce que ces dispositifs peuvent vous apporter. Alors, à quoi sert une torche de jardin ?

Quels sont les avantages de la torche de jardin ?

La torche est un outil très ancien qui a été utilisé par l’homme pour éclairer sa route et son habitat bien avant l’invention de l’électricité. Mais, il faut savoir que cet instrument est aussi très utile aujourd’hui. De l’autre côté, il faut savoir que l’éclairage d’un jardin est une opération compliquée, car ce dernier se trouve en dehors de la maison et donc, il n’est pas couvert par le réseau électrique. Pour cela, vous devez utiliser plusieurs câbles et suspendre des lampes en utilisant des dispositifs encombrants pour éclairer le jardin durant la nuit. Ceci n’est pas évident, puisque le jardin est censé être un lieu de détente minimaliste.

De ce fait, la meilleure solution pour assurer l’éclairage de son jardin est d’utiliser des torches. Ces dernières ont de nombreuses caractéristiques avantageuses.

En effet, les torches de jardin sont faciles à installer, il vous suffit de les implanter dans la pelouse.

De plus, la torche assure une lumière naturelle et chaleureuse qui provient directement de la flamme, contrairement aux ampoules qui produisent une lumière très intense qui nuit à l’ambiance naturelle.

En plus de son côté pratique, la torche de jardin est considérée comme un élément de décoration qui met en valeur l’aspect esthétique.

Vous pouvez placer vos torches dans n’importe quel endroit, il est même possible de les utiliser pour délimiter une zone précise ou marquer un chemin.

Si vous souhaitez décorer votre jardin en utilisant des torches, sachez que vous avez le choix entre différents modèles. Pour déterminer la torche qui vous convient le mieux, vous devez vous intéresser à certains paramètres.

Puisqu’il s’agit d’un accessoire de décoration, il faut accorder une grande importance au design de la torche et vous avez le choix entre des formes modernes et anciennes. Ainsi, vous devez choisir selon le type de jardin et le thème de décoration.

Le matériau de la torche est aussi un paramètre important non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour le côté pratique, comme la durée de vie et la résistance. En effet, vous devez opter pour une torche qui peut résister à tous les facteurs environnementaux pour assurer l’éclairage du jardin dans toutes les conditions.

En plus de ça, il faut prendre en considération le système d’allumage de la flamme. Certains modèles sont équipés d’un système automatique ; la flemme s’allume d’elle-même dès que la nuit tombe.

Pour vous aider à choisir, voici ci-dessous certains modèles de torche de jardin que vous pouvez installer :

Lights 4 Fun torche en bambou ;

torche à l’huile Relaxdays ;

torche effet flamme de Lumi Jardin ;

torche de jardin en bambou d’Harbor Housewares ;

Star Line torche en acier inoxydable ;

torche de jardin en teck.

Il faut noter que vous pouvez facilement acheter des torches de jardin sur de nombreux sites de vente en ligne, comme Leroy Merlin, ManoMano, Amazon, Ikea, etc.

Pour conclure, la torche de jardin est un outil bénéfique, puisqu’il sert non seulement à éclairer le jardin, mais aussi à le décorer. Une torche à huile crée une vraie flamme : gardez-la à distance des végétaux secs et ne la laissez jamais sans surveillance. Les torches solaires à effet flamme sont une alternative sans risque :