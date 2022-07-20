Qui n’a pas envie de profiter de sa cour ou de sa terrasse, notamment lorsqu’il fait beau ? Rester assis pendant des heures et respirer un air frais ne peut que donner envie ! Un salon de jardin sera idéal pour vous dans cette situation.

Par conséquent, avoir un canapé lounge, vous permet de profiter calmement d’un climat agréable, et de passer des moments exceptionnels avec vos amis et vos proches. Il s’agit donc d’une touche incontournable à avoir chez vous.

On vous donne dans cet article des idées pour dénicher un salon de jardin selon vos envies.

Avoir un salon de jardin est synonyme de détente. C’est l’endroit idéal du jardin où on aime se reposer et partager des moments avec sa famille. Pour choisir un salon jardin de qualité, il est important de déterminer vos besoins et surtout le type de matériau de vos envies.

Dans ce cas-là, un salon jardin de 5 places peut être fabriqué avec des matériaux différents :

le bois ;

l’aluminium ;

la pierre ;

le PVC ;

la résine tressée.

Qu’elles soient d’origine naturelle ou synthétique, toutes ces matières sont choisies en fonction de leurs caractéristiques (résistance à l’usure, aspect esthétique, durabilité, etc.). Par ailleurs, chacune d’elles a des avantages et des inconvénients, d’où l’importance de vous renseigner avant l’achat de votre salon jardin.

Opter pour un salon jardin en bois, pourquoi ?

Une grande variété de salons jardin s’offre à vous. Toutefois, il est préférable d’adopter un salon jardin en bois, et cela, pour diverses raisons. Un salon jardin en bois n’a presque pas d’inconvénients comparé aux autres matériaux.

Effectivement, le bois est lourd, c’est la meilleure façon d’avoir des canapés fiables, solides et confortables. Esthétiquement, un salon jardin en bois ne se démode jamais, notamment si vous lui rajoutez de petites touches de décoration personnelles.

Ce type de salon est à la fois classique et moderne. Vous pouvez facilement dénicher un salon de jardin de 5 places avec un prix intéressant ne dépassant pas 400 euros.

Où acheter un meilleur salon de jardin de 5 places ?

Nombreux sont les magasins spécialisés dans la vente de meubles proposant des salons jardin avec les dimensions et le modèle que vous souhaitez. Voici quelques magasins vendant divers modèles de salon de jardin :

maisons du Monde ;

gifi ;

ikea ;

leroymerlin ;

conforama.

Par ailleurs, toutes ces boutiques font de la livraison en ligne. Vous pouvez également acheter un salon jardin sur des sites internet spécialisés dans la vente de meubles.

Quel prix pour un salon jardin de 5 places ?

Évidemment, le prix d’un salon jardin varie en fonction du matériau avec lequel il a été fabriqué et du modèle. Par ailleurs, un salon jardin en bois d’acacia avec une table de type L fait 361,79 euros sur internet, la livraison est incluse. D’autre part, un salon de jardin en résine pour 5 personnes fait 229,99 euros sur internet.

Il existe deux types de salons de jardin : les salons hauts accompagnés d’une grande table et des chaises. Mais aussi, les salons de jardin bas conçus pour créer la même ambiance de votre salon intérieur. Ils sont composés de fauteuils, canapés et tables basses.

Il est conseillé de vous déplacer à des magasins spécialisés pour acheter votre salon jardin. Vous serez dans ce cas plus rassuré par la qualité de votre canapé, de ses dimensions et du confort de ses coussins. Choisissez aussi un salon facile à démonter, à nettoyer aussi et n’oubliez pas de profiter des remises offertes par ces magasins.

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