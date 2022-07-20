Pour éclairer un jardin, vous avez aujourd’hui le choix entre de nombreux dispositifs qui diffèrent en fonction de l’énergie utilisée, la forme, l’installation et l’intensité. Pour cela, vous devez opter pour des instruments suffisamment puissants pour éclairer toute la surface du jardin, sans pour autant négliger les autres paramètres, surtout le mode d’installation.

Dans cet article, on va s’intéresser aux suspensions solaires qui possèdent de nombreuses caractéristiques avantageuses, comparées aux autres types de luminaires.

Alors, quels sont les points forts d’une suspension solaire de jardin ?

Quelle est l’utilité des suspensions solaires de jardin ?

L’éclairage du jardin n’est pas aussi simple que l’éclairage des autres pièces de la maison, car cet espace se trouve à l’extérieur et n’est donc, pas desservi par le réseau électrique. Pour cette raison, vous serez obligé de faire des extensions en utilisant des câbles pour allumer des lampes, mais ceci impactera négativement le décor du jardin. Ainsi, il faut savoir qu’il existe une technique qui permet d’éclairer votre jardin qui est l’utilisation des suspensions solaires de jardin.

Une suspension solaire fonctionne avec l’énergie solaire.

Durant la journée, la batterie de la lampe se charge automatiquement grâce aux rayons de soleil et l’énergie accumulée pourra être utilisée pendant la nuit pour éclairer le jardin. De ce fait, la suspension solaire vous permet d’éclairer votre espace vert de façon économique.

En plus de ça, la suspension solaire est écologique, ce qui vous permet ainsi, de réduire votre impact sur l’environnement.

De l’autre côté, il faut savoir que la suspension solaire est un dispositif esthétique et donc, vous pouvez l’utiliser pour décorer le jardin, surtout que vous avez la possibilité de le suspendre à n’importe quel endroit.

Si vous désirez éclairer et décorer votre jardin en utilisant une suspension solaire, sachez que vous pouvez facilement trouver ce genre de dispositifs. Néanmoins, le plus compliqué est de choisir un modèle parmi les nombreux disponibles sur le marché.

Pour vous faciliter la tâche, vous devez vous intéresser à certains facteurs qui vous permettront de définir la suspension solaire la plus fiable.

L’autonomie de la batterie est le premier paramètre à prendre en compte, car cela va déterminer la durée d’éclairage qu’est capable d’assurer la lampe solaire. Pour cela, vous devez vous assurer de choisir un luminaire qui fonctionne pendant plusieurs heures pour éviter de se retrouver soudainement sans lumière durant la nuit.

Il faut aussi prendre en considération la puissance de la lampe qui ne doit pas être inférieure à 12 W pour avoir une intensité suffisante afin d’éclairer une grande partie du jardin.

Les lampes LED sont beaucoup plus puissantes que les ampoules classiques, mais ces dernières émettent une lumière plus naturelle et donc, sont plus compatibles avec le décor du jardin.

Puisque la suspension solaire sera installée à l’extérieur, il faut s’assurer de choisir un modèle qui résiste à toutes les intempéries en optant pour un matériau robuste.

Néanmoins, il ne faut pas négliger le côté esthétique de la suspension solaire, car cette dernière fera partie intégrante de la décoration du jardin. Il est conseillé d’opter pour des designs modernes et orignaux.

Il faut noter que vous pouvez acheter des suspensions solaires de jardin dans les boutiques de décoration ou de fourniture, mais il sera plus judicieux de faire une commande en ligne sur des sites, comme :

ManoMano ;

Leroy Marlin ;

Amazon ;

Cdiscount ;

Objets Solaires ;

Lights4fun ;

Alinea ;

Solaire Pratique.

Pour conclure, la suspension solaire est l’un des meilleurs dispositifs pour éclairer son jardin, puisqu’elle est écologique et économique en plus de mettre en valeur le jardin.