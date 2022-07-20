Si vous habitez dans un appartement et que vous n’avez pas à votre disposition un jardin potager, ou si vous avez un petit espace en rez-de-jardin, le carré potager en bois sur pied est fait pour vous. Dans cet article, nous allons en savoir plus en détail sur ce produit indispensable et avantageux, et surtout, connaitre ses points de vente.

Qu’est-ce qu’un carré potager en bois sur pied ?

Le carré potager est, de manière générale, un bac déposé sur le sol, qui sert à cultiver :

des légumes :

des petits fruits ;

des herbes aromatiques ;

éventuellement des fleurs.

Bien que le bois reste privilégié pour ce type de produit, il est possible de le trouver en plastique ou en acier galvanisé. Le carré potager est disponible sur le marché, mais vous pourrez aussi bien le fabriquer vous-même à l’aide de planches en bois.

Le carré potager en bois sur pied est un bac en bois surélevé. Vous pouvez l’installer aisément sur un balcon ou sur la terrasse de votre appartement, si ce dernier ne possède pas de jardin ou de potager.

Si le bois est utilisé pour la fabrication des carrés potagers, c’est parce qu’il favorise la culture des divers plants. Quant aux dimensions, 40 cm de profondeur est idéal pour le développement des racines. La largeur ne doit pas dépasser 1,20 m, la hauteur dépendra de votre choix selon votre taille et il en sera de même pour la longueur qui suivra le nombre de plants que vous désirez cultiver.

Si vous désirez changer de place à votre carré potager en bois sur pied, vous pourrez y ajouter des roues et faciliter ainsi le déplacement.

Nous vous conseillons avant l’utilisation du carré potager, de mettre des morceaux de bois en décomposition au fond du carré. Cela va booster la croissance de vos plants.

Quant à la terre, elle devra être un mélange :

de terre du jardin ;

de terreau ;

de sable.

Les proportions devront être égales. Si vous ne pouvez pas déplacer votre carré potager sur pied en bois, installez-le directement au soleil. Le développement des plantes demande 6 à 8 heures de soleil quotidiennement. L’idéal est d’installer votre carré début mars.

Où acheter et à quel prix un carré potager en bois sur pied ?

Vous pourrez trouver les carrés potagers en bois sur pieds dans des grandes enseignes de jardinage comme Jardiland et Truffaut. Ces produits sont aussi disponibles en ligne sur des sites spécialisés en vente de matériel de jardinage et de bricolage comme :

ManoMano ;

Leroy Merlin ;

Gamm Vert ;

WillemseFrance ;

Jardins animes ;

Green weez ;

Brico marché.

Aussi sur Amazon et dans d’autres enseignes. Quant au prix, il dépend en premier lieu de la qualité et des dimensions. Vous pourrez trouver des carrés potage en bois sur pied à partir de 100 euros dans certaines enseignes, mais vous pourrez comparer les prix entre plusieurs marques et designs.

Vous pourrez trouver, par ailleurs, des carrés potagers en bois sur pieds à 145 euros chez ManoMano.

Quels sont les avantages d’un carré potager en bois sur pied ?

Si vous aimez jardiner et que vous n’avez pas de jardin potager, il serait dommage de ne pas disposer d’un carré potager en bois sur pied. Ce dernier présente plusieurs points positifs. Nous citons :

une culture aisée ;

un jardinage facile ;

un véritable passe-temps pour les enfants et les personnes âgées ;

il peut être transporté, si le carré potager possède des roues.

Il serait idéal de bien organiser votre carré potager en bois sur pied si ce dernier n’est pas très grand. Chaque espace de terre devant être occupé en associant correctement les légumes et herbes aromatiques.

Vous pourrez trouver sur internet les saisons idéales pour planter vos légumes et surtout comment bien les associer pour une culture rapide.