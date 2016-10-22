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A l’heure où les batteries de téléphone ne peuvent plus se changer, où l’obsolescence programmée est le nouveau standard, SEB prend le virage totalement opposé en misant sur la réparation, le DIY et le recyclage.

Mais d’abord… Savez-vous vraiment qui est Seb ?

On connaît tous Seb pour son produit phare, l’authentique et légendaire autocuiseur « cocotte-minute ». Mais l’entreprise SEB s’est depuis une dizaine d’année totalement reconfigurée.

Ce discret groupe bourguignon créé il y a plus de 150 ans est ainsi devenu un fer de lance du dynamisme français à l’international.

SEB aujourd’hui, c’est un portefeuille de marques tel que Seb, Rowenta, Moulinex, Calor, Krups, Tefal…

Les produits : cocotte-minute, bien sûr, mixers, autocuiseurs, robots de cuisine, cafetières filtre, aspirateurs, poëles, casseroles, fers à repasser, grilles-pain, yaourtières, sorbetières, machines à café expresso…

Et le savoir-faire français s’exporte, et même très bien !

La Chine est ainsi pays dans lequel le groupe réalise le plus de chiffre d’affaires (17% du CA total est chinois), légèrement devant la France (16%). Pour s’implanter sur le marché chinois, SEB a acquis des parts d’une société chinoise cotée en bourse, devenant à l’époque la première entreprise étrangère à faire une opération de ce genre.

Le développement durable par la réparabilité

Le grille-pain réparable existe enfin !

Un logo « Produit réparable 5 / 10 ans » est apparu progressivement sur les emballages des produits de la marque. Il signale la durabilité et la recyclabilité de certains produits de la gamme.

Cela fait des années que nous travaillons à la durabilité et la recyclabilité de nos produits. Mais, pour en parler, il faut être exemplaire sur la totalité du cycle de vie, de sa conception à la recyclabilité des matériaux utilisés.

Joël Tronchon, Directeur du développement durable chez Seb

On conçoit bien que la poignée, le panier, l’autocuiseur, ou le petit bouchon qui siffle peuvent être vendus séparément… Mais c’est l’immense majorité des accessoires (correspondant à 97% des pannes) qui sont disponibles.

L’engagement de Seb

Concrètement, les produits sur lesquels sera apposé le logo « Réparable 10 ans » pourront être réparés après un retour sur le point de vente.

Comment faire réparer un produit Seb (ou Krups, Rowenta, Tefal…) ? Il suffit de l’amener dans l’un des centres agréés SEB . Nul besoin de ticket de caisse ou de bon de garantie : Seb reconnaît ses produits 😉

Le Groupe s’engage à ce que le coût de la réparation n’excède jamais 30% du prix du produit neuf, et que les pièces n’excèdent pas 50% du prix du produit neuf.

Afin de faciliter la lisibilité de cette offre, trois familles de produits (grille-pain, cafetière, aspirateur) seront aussi, dès 2017, éligibles à un un « forfait réparation », par exemple 20 euros pour un grille-pain.

Cela un coût, à la fois pour SEB et pour l’utilisateur, mais la marque a tout intérêt à ce que les produits ne reviennent pas en réparation. Tous le produits sont ainsi conçus afin de faciliter l’éventuelle réparation ultérieure :

Chaque produit réparé c’est une vente qui ne va pas chez nos concurrents.

Alain Pautrot, directeur de la satisfaction client et de l’après-vente du groupe

Une logistique bien huilée

Le défi est de taille.

Industriellement, Seb a transformé son usine de Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône) en centre de stockage de pièces de rechange. Ce sont ainsi 40 000 références d’articles, y compris ceux dont la fabrication est arrêtée, qui sont disponible pour réparer les produits.

Les pièces plastiques manquantes ou cassées, sont quant à elles remplacées par des pièces réalisées à la demande grâce à l’impression 3D.

Le développement durable ne s’arrête pas au recyclage : Seb préserve ainsi un emploi qualifié en régions.

Un terrain de jeu pour bricoleurs

Seb va plus loin en proposant même aux clients de réparer eux-même leurs produits.

Le site http:// www .accessories.home-and-cook.com/ rassemble ainsi notices de montage, tutoriels, commande de pièces…

Dans sa boutique Amazon, Seb vend ses pièces de rechange : joints pour cocotte-minute, soupape… pour quelques euros seulement !

A la manière du logiciel libre, dont le code source est visible par tous, Seb joue la carte de la transparence totale de ses produits.

De quoi faire le bonheur des utilisateurs « repair cafés », ces espaces conviviaux où quiconque un peu bricoleur peut aider ses voisins à réparer tel ou tel appareil.

Une symbiose avec d’autres entreprises

Le développement durable ne se pratique pas uniquement seul. De la même manière que la nature construit des symbioses entre être vivants, les entreprises peuvent aussi coopérer et être plus efficace écologiquement et économiquement.

SEB, Veolia et Eco-systèmes ont ainsi créé un partenariat créant une boucle complète d’économie circulaire pour le petit électroménager.

Les déchets, collectés en point de vente par Eco-systèmes, sont ensuite valorisés par Veolia sous forme de matières premières recyclées. SEB récupère des matières premières pour la construction de nouveaux produits, qui sont revendus en point de vente.

Une logique proche de la permaculture !

Le verdict : oui, c’est une marque à privilégier

A l’heure où les débats sur l’obsolescence programmée ont tendance à stigmatiser tous les industriels, Seb se démarque et affiche un positionnement pionnier, engagé, citoyen, tourné vers l’avenir.

Et c’est ce que l’on attend d’une marque au XXIe siècle. Au risque de moins vendre, certes, mais Seb compte sur l’engagement de ses consommateurs et prend de l’avance en pariant que l’engagement du fabriquant sur toute la vie du produit deviendra les standard dans les années à venir.

Acheter SEB, ce n’est pas qu’une action pour l’environnement. En payant un prix qui intègre la réparabilité, que ce soit par le canal officiel ou en « repair shop », on est certain d’en avoir pour son argent. On ne sera pas trahi par une minuscule pièce qui casse et qui fait perdre toute valeur au produit. C’est un achat frugal !

Je vous rappelle les principales marques du groupe (du moins en Europe) :

Seb

Krups

Lagostina

Moulinex

Rowenta

Tefal

Et quelques produits emblématiques 🙂

La cafetière-programmable Tefal, pour un réveil avec un café chaud !

D’autres produits Seb (autocuiseur, poëles…)