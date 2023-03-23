Les plantes d’extérieur sont l’une des meilleures façons d’égayer votre jardin. Elles sont variées, durables et fournissent des couleurs et des textures variées tout au long de l’année. Découvrez dans ce guide les meilleures variétés de plantes pour embellir votre environnement extérieur, des fleurs aux herbes aromatiques en passant par les arbres et les haies.

Vous trouverez ici des conseils sur la plantation, la taille et le soin des plantes d’extérieur, notamment des flocons, des buissons et des arbustes. Apprenez à choisir la variété qui correspond le mieux à vos besoins et à votre environnement et à profiter des effets esthétiques et fonctionnels de vos plantes durables.

Plantes d’extérieur

Variétés estivales

Les mois les plus chauds de l’année sont synonymes de jardinage et d’aménagement extérieur et certaines variétés de plantes offrent des fleurs et des feuillages à couper le souffle. Pour vous aider à choisir les meilleures variétés d’extérieur pour votre jardin cet été, voici quelques-unes de mes recommandations.

Géranium : Le Géranium est sans doute l’une des variétés les plus populaires pour le jardinage en extérieur. Avec ses fleurs caractéristiques, il est disponible dans une variété de couleurs, y compris le rouge, le rose et le blanc. C’est une excellente option pour un petit espace et vous apprécierez cette plante pendant tout l’été.

Le Géranium peut être facilement entretenu et vous profitez ainsi de couleurs vives à chaque saison.

Bourgeons roses : Les Bourgeons roses sont une excellente option pour les jardins à long terme. Facilement multipliable à l’aide de boutures, elles nécessitent peu d’entretien et sont très résistantes aux intempéries. Elles fournissent un feuillage épais et des fleurs abondantes qui sont sures de donner à votre jardin un coup de soleil toute la saison.Ciboulette : La Ciboulette est une herbe aromatique qui peut être cultivée en extérieur. Connue pour ses feuilles vertes épaisses, elle produit des fleurs blanches en forme de cloche durant la saison chaude. La plante crée un aménagement frais et la taille peut facilement être contrôlée.Lavandes : Les lavandes sont peut-être les reines des jardins estivaux. Parfaites pour former un cadre relaxant, elles poussent très bien en extérieur et produisent des fleurs d’un violet profond qui parfument l’air d’un parfum envoûtant.

Elles sont parfaites pour les colines et les pente raides.

Leurs fleurs sont parfaites pour la décoration des intérieurs et le coloriage des cheveux.

La lavande est très résistante aux intempéries et ne nécessite pas beaucoup d’entretien.

Enfin, vous pouvez compléter votre extérieur estival avec des Asters, qui sont disponibles dans une variété de couleurs vibrantes. Ils peuvent être plantés le long des clôtures et sur les bords des chemins et ajouteront une touche finale charmante qui rendra votre jardin encore plus beau.

Variétés hivernales

Les variétés hivernales constituent le fondement du jardin d’un amateur passionné. Si vous souhaitez cultiver des plantes d’extérieur toute l’année, alors vous devez commencer par voir les variétés qui sont bonnes pour la saison hivernale. Mais pas de panique – vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste pour trouver les meilleures plantes pour l’hiver. Voici un aperçu de quelques variétés préférées des amateurs de jardinage hivernal :

Bruyère : La bruyère est une petite mais robuste plante couvre-sol qui donne beaucoup de couleur à votre espace extérieur. Les feuilles persistantes restent vertes et colorées même après le début de l’hiver.

La bruyère est une petite mais robuste plante couvre-sol qui donne beaucoup de couleur à votre espace extérieur. Les feuilles persistantes restent vertes et colorées même après le début de l’hiver. Heuchera : Les Heucheras sont une variété très rustique et le feuillage se présente sous plusieurs couleurs vibrantes, ce qui en fait un incontournable du jardin hivernal.

Les Heucheras sont une variété très rustique et le feuillage se présente sous plusieurs couleurs vibrantes, ce qui en fait un incontournable du jardin hivernal. Houx : Ce charmant arbuste offre des fleurs riches et des jeunes feuilles qui restent vertes même en hiver. Les baies rouge vif du houx sont magnifiques et bien visibles même par temps froid et humide.

Ce charmant arbuste offre des fleurs riches et des jeunes feuilles qui restent vertes même en hiver. Les baies rouge vif du houx sont magnifiques et bien visibles même par temps froid et humide. Sumac vinaigrier : Le Sumac vinaigrier produit des grappes de baies rouge-violet, ce qui en fait un excellent plant extérieur pendant les saisons froides. Il tolère aussi très bien la sécheresse et présente la caractéristique recherchée par les jardiniers – tolérance à la pollution.

D’autres variétés que vous pouvez essayer en hiver incluent les camélias, les Fatsia japonica, le Cotoneaster ou l’Épinette noire. En résumé, si vous souhaitez cultiver des plantes d’extérieur toute l’année, alors il vous faudra trouver des variétés adaptées à l’hiver et à votre climat. Vivez votre passion du jardinage !

Meilleurs choix pour un jardin tout au long de l’année

Légumes

Les légumes d’extérieur sont une excellente manière de prendre soin de votre jardin tout au long de l’année. Vous pouvez choisir parmi une variété de variétés qui conviennent à votre climat et à vos besoins. Nous vous présentons ci-dessous les meilleures variétés de légumes adaptées à un jardin vivant toute l’année.

Haricots. Les haricots sont l’un des légumes principaux à cultiver en extérieur.Ils sont faciles à cultiver et à entretenir, et conservent longtemps leurs qualités nutritives.Les haricots à rame, les haricots flageolets et les haricots nains sont tous des choix populaires.

Tomates. Les tomates sont un autre légume polyvalent pour cultiver toute l’année.Il existe une variété de tailles, de formes et de couleurs de tomates, y compris des tomates cerises, des tomates grappes et des tomates romaines.Les variétés hybrides comme Big Boy et Delicious sont également populaires parmi les jardiniers.

Aubergines. Les aubergines sont l’un des légumes les plus faciles à cultiver en extérieur.Les variétés traditionnelles incluent l’aubergine Dusky et l’aubergine Black Beauty.L’aubergine Purple Passion est également une variété particulièrement populaire.

Courges. Les courges sont une autre excellente façon de profiter du jardin toute l’année.Les variétés communes incluent la courge Hubbard, la citrouille acorn et la citrouille musquée.Les citrouilles fantômes sont également populaires car elles poussent rapidement et se conservent bien.

Piments. Les piments viennent dans une variété de formes, tailles et saveurs : doux, moyen et épicé. Les variétés populaires incluent les piments jalapeño, les piments habanero, les piments serrano et les piments bhut jolokia. Les piments sont faciles à cultiver et peuvent ajouter une touche de couleur et de saveur à votre jardin.

Vous voyez ? Prendre soin d’un jardin tout au long de l’année n’est pas si difficile ! Quelles que soient vos conditions climatiques ou le type de sol dans lequel vous cultivez vos légumes, il y a certainement un type qui répondra à vos besoins et à votre style de jardin.

Fleurs

Les fleurs sont une partie essentielle du jardinage, quel que soit le climat ou le temps de l’année. Lorsqu’il s’agit de trouver des variétés qui fleurissent tout au long de l’année, il est important de choisir des variétés résistantes et robustes qui ne sont pas sensibles au climat. Dans cet article, je vais vous donner un aperçu des meilleures variétés pour un jardin à floraison toute l’année.

Campanule

La campanule est l’une des meilleures variétés de fleurs qui fleurissent toute l’année. La campanule est facile à cultiver, peu coûteuse et très florifère. Elle présente une grande variété de couleurs, allant du blanc au rose et du bleu au violet. Elle apporte de la couleur et des points focaux à votre jardin en fleurissant toute l’année.

Asters

Les asters sont une autre variété polyvalente et polychrome qui est facile à cultiver et peut fleurir toute l’année. Les fleurs sont auto-stériles, ce qui signifie qu’elles nécessitent moins de soins et de maintenance que les autres variétés. Les asters sont également extrêmement décoratifs avec leurs couleurs vives et leurs grandes fleurs.

Pâquerettes

Les pâquerettes sont une autre excellente option à énormément de couleur qui fleurissent toute l’année. Les pâquerettes peuvent être cultivées dans la plupart des climats et sont très florifères. Elles peuvent être plantées en massifs ou utilisées pour bordurer un jardin pour un impact visuel maximum.

Vous voyez, il existe un grand nombre de variétés qui fleurissent toute l’année et qui ajoutent de la beauté et du caractère à votre jardin. Planter des fleurs à floraison toute l’année est un excellent moyen d’améliorer et d’embellir votre espace extérieur. Alors commencez à planter ces magnifiques variétés et profitez-en !

Arbustes

Arbustes : Les arbustes jouent un rôle important dans le jardin, et il y a tellement de variétés à choisir ! Vous pourrez trouver des arbustes qui s’adaptent à tous les goûts et à tous les besoins – de la hauteur à la couleur et aux fleurs. Si vous cherchez de belles plantes d’extérieur qui peuvent s’adapter à toute type de jardin, alors lisez la suite pour découvrir quelques-unes des meilleures variétés !

Rhododendrons : Le rhododendron est une variété très durable qui forme de grandes haies de fleurs roses ou blanches qui peuvent atteindre jusqu’à 1 mètre. Ces arbustes sont très faciles à entretenir et peuvent être taillés régulièrement pour maintenir leur belle forme. Ils sont très adaptables et peuvent même être plantés à l’ombre.

Les clérodendrons : Le clérodendron est un autre arbuste à haies qui produit de grandes fleurs douces et odorantes tout au long de l’année. Ces fleurs sont généralement roses ou blanches et les feuilles sont vert foncé en automne et printemps. Le clérodendron est très rustique et peut résister à des températures extrêmes.

Roses : Les roses sont les stars des jardins et peuvent être taillées pour former une haie de n’importe quelle longueur. Ces fleurs ont un parfum délicat et des couleurs vives qui ajoutent une touche de texture à votre jardin. Les roses peuvent être entretenues même pendant les saisons les plus froides et sont relativement faciles à tailler et à maintenir.

Berberis cornuta : La Berberis cornuta est parfaite pour ceux qui recherchent un arbuste ornemental à faible entretien. Les feuilles sont denses et vert foncé avec des bords crantés et les fleurs, rouges, apparaissent en été. Ces plantes peuvent être taillées tous les deux ou trois ans pour garder leur forme attrayante.

Aubépine. L’aubépine est une variété commune mais peut-être pas si connue. Elle produit des buissons denses avec des feuilles vert clair et persistantes et des fleurs blanches en fleurs à partir du printemps jusqu’en été. L’aubépine peut atteindre environ 2 mètres de haut et résistent très bien aux intempéries.

Ces variétés d’arbustes ne sont que quelques-unes des meilleures à utiliser pour constituer un jardin qui restera superbe même au plus froid des hivers ! Gardez à l’esprit qu’un bon entretien est essentiel, mais vous obtiendrez alors un magnifique résultat !

Graminées

Graminées : une variété de plantes astucieuses qui apportent beaucoup de jolies fonctionnalités à votre jardin ! Elles sont résistantes aux intempéries et promettent une floraison tout au long de l’année. Voici quelques unes de nos sélections les plus performantes :

Avena flavescens : cette variété produit une abondance de fleurs mauves en été et elle supporte bien les périodes de sécheresse.

: cette variété produit une abondance de fleurs mauves en été et elle supporte bien les périodes de sécheresse. Stipa arundinacea : offrant des tiges vertes robustes et un doux feuillage, cette graminée produit une multitude de bouquets de petites fleurs d’or à la fin de l’été.

: offrant des tiges vertes robustes et un doux feuillage, cette graminée produit une multitude de bouquets de petites fleurs d’or à la fin de l’été. Elymus magellanicus : ce graminée s’adapte parfaitement aux climats tempérés avec des bourgeons globuleux roses qui sont éclatants et abondants en printemps, tandis que le feuillage se transforme en jaune doré à l’automne.

: ce graminée s’adapte parfaitement aux climats tempérés avec des bourgeons globuleux roses qui sont éclatants et abondants en printemps, tandis que le feuillage se transforme en jaune doré à l’automne. Panicum dichotomiflorum : cette variété résistante à l’hiver offre des inflorescences en épi qui sont très attrayantes et ornent votre jardin tout au long de l’année.

Et si vous souhaitez ajouter un peu d’originalité à votre jardin, vous pourrez essayer des variétés plus rares, comme Miscanthus sinensis, un graminée qui fleurit dans une panoplie de couleurs et produit une graine favorite des oiseaux et des papillons.

Vous voyez, avec les graminées, votre jardin peut être animé toute l’année et ce sont également des plantes très faciles à entretenir ! Alors profitez-en sans scrupule !

Préparez votre jardin et accompagnez le tout au long de l’année !

Avoir des plantes d’extérieur pour toute l’année est une excellente idée pour embellir et augmenter la biodiversité de votre jardin. Vous pouvez choisir parmi une large variété qui se prête à tous les styles et à toutes les tailles de jardins. Les différentes variétés de plantes soutiennent aussi la faune locale, avec des fleurs qui offrent de la nourriture à des insectes, des oiseaux et de petits mammifères. Vous trouverez sûrement la variété qui correspond le mieux à votre atmosphère et à vos besoins, alors n’attendez pas plus longtemps et commencez à planter ! Pour démarrer ou protéger votre jardin cette saison, voici quelques produits en stock sur Amazon.fr :