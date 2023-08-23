Vous êtes passionné de jardinage et vous recherchez une solution efficace et écologique pour arroser vos plantes ? Un kit arrosage goutte à goutte avec programmateur pourrait répondre à toutes vos attentes ! Découvrez dans cet article les avantages de cette méthode d’arrosage, les éléments constitutifs d’un système d’irrigation goutte à goutte automatique, ainsi que quelques conseils pour choisir le kit le plus adapté à vos besoins.

Les avantages du système d’arrosage goutte à goutte automatisé

Le principal avantage d’un kit arrosage goutte à goutte avec programmateur réside dans son efficacité. En effet, ce type de système permet d’apporter l’eau directement au niveau des racines des plantes, évitant ainsi le gaspillage et favorisant une meilleure absorption par le végétal. De plus, grâce au programmateur, vous pouvez définir précisément les horaires et la durée d’arrosage, assurant ainsi un apport en eau optimal pour vos plantes.

Réduction de la consommation d’eau

L’utilisation d’un système d’arrosage goutte à goutte vous permettra de réduire considérablement votre consommation en eau. En effet, l’arrosage se fait de manière ciblée et précise, évitant ainsi les pertes d’eau dues à l’évaporation ou au ruissellement. Ainsi, vous réaliserez des économies sur votre facture d’eau tout en contribuant à la préservation de cette ressource précieuse.

Un gain de temps

Avec un kit arrosage goutte à goutte automatisé, fini le temps passé à déplacer et remplir les arrosoirs, ou à dérouler et enrouler les tuyaux d’arrosage. Grâce au programmateur, vous pourrez vaquer à vos occupations quotidiennes sans avoir à vous soucier de l’arrosage de vos plantes.

Les éléments constitutifs d’un système d’irrigation goutte à goutte automatique

Un kit arrosage goutte à goutte avec programmateur est composé de plusieurs éléments essentiels :

Le programmateur : il permet de régler les horaires et la durée d’arrosage selon vos besoins et ceux de vos plantes. Certains modèles offrent même la possibilité de programmer plusieurs cycles d’arrosage par jour.

: il permet de régler les horaires et la durée d’arrosage selon vos besoins et ceux de vos plantes. Certains modèles offrent même la possibilité de programmer plusieurs cycles d’arrosage par jour. Le tuyau principal : il sert à acheminer l’eau depuis la source (robinet, récupérateur d’eau de pluie) jusqu’aux différentes zones du jardin à arroser.

: il sert à acheminer l’eau depuis la source (robinet, récupérateur d’eau de pluie) jusqu’aux différentes zones du jardin à arroser. Les tuyaux secondaires : ils sont raccordés au tuyau principal et permettent de distribuer l’eau aux différents points d’arrosage.

: ils sont raccordés au tuyau principal et permettent de distribuer l’eau aux différents points d’arrosage. Les goutteurs : ils sont installés sur les tuyaux secondaires et délivrent l’eau directement au pied des plantes, en goutte-à-goutte.

: ils sont installés sur les tuyaux secondaires et délivrent l’eau directement au pied des plantes, en goutte-à-goutte. Les raccords et accessoires : ils permettent d’assembler et de fixer l’ensemble du système (raccords, colliers de prise en charge, piquets de support…).

Pour choisir un kit arrosage goutte à goutte automatique adapté à votre jardin et à vos besoins, il convient de prendre en compte plusieurs critères :

La surface et la configuration du jardin

Selon la taille et la configuration de votre jardin, vous devrez opter pour un kit plus ou moins complexe. En effet, si votre jardin est petit et que vos plantes sont regroupées en une seule zone, un kit basique avec un seul circuit d’arrosage suffira. En revanche, si votre jardin est grand et composé de différentes zones de plantation, vous devrez choisir un kit avec plusieurs circuits d’arrosage et éventuellement un programmateur multi-zones.

Le type de plantes à arroser

Toutes les plantes n’ont pas les même besoins en eau. Ainsi, il est important de choisir un kit arrosage goutte à goutte adapté au type de végétaux présents dans votre jardin. Par exemple, les arbustes et les haies nécessitent généralement un apport en eau plus important que les plantes en pot ou les fleurs.

Le programmateur

Le choix du programmateur est également essentiel. Optez pour un modèle facile à utiliser et offrant des options de programmation suffisamment variées pour répondre à vos besoins (plusieurs cycles d’arrosage par jour, possibilité de régler la durée d’arrosage…).

En résumé, le kit arrosage goutte à goutte avec programmateur est une solution efficace, écologique et économique pour l’entretien de votre jardin. En choisissant un système adapté à vos besoins et en suivant nos conseils, vous profiterez d’un jardin verdoyant et bien entretenu tout au long de l’année !

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