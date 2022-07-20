Le jardin est un lieu idéal pour se détendre sans avoir à faire un long déplacement pour profiter de l’air frais, des rayons solaires et de la verdure, notamment quand il fait beau. Cependant, il faut savoir que vous aurez besoin de certains dispositifs pour passer du temps agréable dans votre jardin et le plus important est sans doute le transat.

Aujourd’hui, il existe plusieurs types de transats de jardin qui diffèrent généralement en fonction des matériaux et dans cet article, on va s’intéresser au transat en bois. Alors, quelles sont les caractéristiques du transat en bois de jardin ?

Quels sont les avantages du transat de jardin en bois ?

Le transat est un meuble d’extérieur qui vous permet de vous détendre dans plusieurs endroits, comme la plage, la piscine et particulièrement le jardin dans lequel la présence de ce dispositif est indispensable. Effectivement, le transat vous permettra de vous allonger dans le décor naturel du jardin pour profiter du beau temps, vous pourrez lire un livre, bronzer ou même faire une petite sieste.

Toutefois, il faut savoir qu’il existe plusieurs types de transats que vous pourrez utiliser, mais les modèles en bois restent toujours le choix de prédilection pour de nombreuses raisons. Premièrement, le transat en bois est un dispositif plus beau par rapport à ses homologues en plastique ou en acier, car le bois apporte une touche authentique et naturelle, ce qui est très compatible avec l’ambiance du jardin. En conséquence, le transat en bois va servir comme accessoire de décoration pour embellir votre espace vert ou même votre terrasse.

Sur le niveau pratique, le transat en bois apporte beaucoup d’avantages, en commençant par sa durée de vie. Le bois possède une grande résistance face aux facteurs environnementaux. Que ce soit l’humidité, le soleil, la grêle, le vent ou autres, ce qui signifie qu’il ne va pas se détériorer rapidement et pourra vous servir pendant plusieurs années.

En plus de ça, le bois est un matériau très robuste et donc il ne va pas être impacté par les chocs et sera capable de porter un poids très important sans se casser. Néanmoins, à cause de ses nombreuses caractéristiques avantageuses, le transat en bois est plus coûteux que les autres modèles, mais sachez que vous allez pouvoir l’utiliser pendant un période plus importante.

Pour avoir un transat en bois de bonne qualité, vous devez vous reposer sur quelques critères de choix qui vous permettront de comparer les différents modèles. En premier lieur, il faut savoir qu’il existe plusieurs essences de bois qui sont utilisés pour fabriquer les transats, vous devez vous assurer de choisir une essence robuste et résistante face à tous les facteurs de risque.

Toutefois, avant ça, vous devez d’abord choisir la forme de votre transat en bois puisqu’il existe des modèles qui ont une position fixe, assise, semi-assise ou allongée. Ainsi, il sera plus judicieux d’opter pour un transat ajustable qui vous permet de choisir la position que vous souhaitez, vous pourrez même avoir une forme S horizontale pour avoir plus de confort.

Le transat en bois est un meuble d’extérieur et donc vous devez opter pour un modèle pliable et léger pour le mettre facilement dans le coffre d’une voiture ou le stocker dans un placard. Le bois ne forme que le cadre du transat et pour cela, vous devez faire très attention à la nature et à la qualité du matériau d’assise, il peut s’agir d’un tissu ou d**‘un matelas en ouate.**

Bien évidement, le transat avec matelas est plus confortable, par contre, il sera plus lourd et plus difficile à ajuster et à transporter.

Pour acheter un transat en bois de jardin, il vous suffit de vous diriger vers les magasins de vente de meuble ou bien vers les grandes surfaces comme Ikea. Vous pourrez aussi trouver des transats en bois sur des plateformes comme :

Amazon ;

ManoMano ;

Leroy Merlin ;

Lionshome ;

La Redoute.

Le transat en bois est le meilleur dispositif pour se détendre dans son jardin et en plus de ça, il contribue et il améliore le côté apparence et l’aménagement du jardin.

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