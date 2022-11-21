Arroser son jardin grâce aux ollas est la meilleure méthode pour arroser votre jardin. Les ollas sont un type de pot en terre cuite qui peut être enterré dans le sol. Elles sont utilisées pour arroser les plantes en conservant l’eau de pluie et en permettant à l’eau de se infiltrer lentement dans le sol.

L’arrosage du jardin est une tâche importante, mais qui peut être fastidieuse. Heureusement, il existe une solution simple et écologique pour arroser son jardin : les ollas !

Les ollas sont des pots en terre cuite que l’on enterre dans le sol. Ils sont remplis d’eau et permettent de résister à la chaleur et à la sécheresse. L’eau s’infiltre lentement dans le sol et arrose les racines des plantes sans gaspillage.

Cette technique a été popularisée par Bill Mollison, un pionnier de l’agriculture durable en Europe. Les ollas sont particulièrement adaptées aux climats chauds et secs comme celui de la France. Elles permettent de réduire considérablement la consommation d’eau tout en assurant un arrosage optimal des plantes.

Si vous souhaitez adopter cette technique pour arroser votre jardin, il existe plusieurs façons de procéder : vous pouvez fabriquer vos propres ollas en terre cuite, acheter des kits prêts à l’emploi ou encore louer des ollas auprès d’une entreprise spécialisée. Quelle que soit votre option, les avantages en termes d’efficacité et de respect de l’environnement sont indéniable !

Sélection d’Ollas

Arroser son jardin grâce aux ollas : pourquoi c’est la meilleure méthode

Aujourd’hui, en France comme en Europe, il est de plus en plus courant d’utiliser des ollas pour arroser son jardin. Cette méthode est notamment préconisée par Bill Mollison, pionnier de l’agriculture durable et fondateur de la permaculture. Les ollas sont des pots en terre cuite que l’on enterre dans le sol et qui permettent d’arroser les plantes sans gaspillage d’eau. En effet, lorsque les ollas sont remplies d’eau, celle-ci se diffuse lentement au fur et à mesure qu’elle est absorbée par les racines des plantes. Ainsi, on évite que l’eau ne sèche trop rapidement à la surface du sol et ne soit pas utilisée efficacement par les plantes. De plus, arroser avec une olla permet de réduire considérablement sa consommation d’eau puisqu’on peut ainsi économiser jusqu’à 70 % de l’eau nécessaire à un arrosage classique !

Les avantages de cette méthode sont donc nombreux : elle permet non seulement de réduire sa consommation d’eau mais aussi de favoriser une meilleure absorption des nutriments par les plantes. De plus, arroser avec une olla permet également de limiter le risque de maladies caractéristiques des sols trop humides comme le mildiou ou la pourriture du collet. Enfin, cette technique contribue également à diminuer le travail du jardinier puisqu’il n’est pas nécessaire d’arroser tous les jours !

Si vous souhaitez adopter cette technique pour arroser votre jardin, il existe différents types d‘ollas sur le marché : vous pouvez choisir entre des modèles simples en terre cuite vernissée ou encore des modèles plus sophistiqués en inox autoclavés.

Arroser son jardin grâce aux ollas : comment ça marche

Les ollas sont des pots en terre cuite que l’on enterre dans le sol. Ils permettent de stocker l’eau et de la distribuer au fur et à mesure qu’elle est nécessaire. Cette méthode d’arrosage est très pratique, notamment pour les jardiniers qui ont un emploi du temps chargé et ne peuvent pas arroser leur jardin tous les jours.

L’avantage des ollas, c’est qu’elles permettent de réduire considérablement la consommation d’eau. En effet, lorsque l’on arrose traditionnellement son jardin avec un tuyau d’arrosage, une partie de l’eau sert à remplir le tuyau et se perd avant même d’atteindre les plantes. Avec les ollas, on évite ce gaspillage puisque l’eau est directement acheminée vers les racines des plantes. De plus, cette méthode permet de limiter l’évaporation puisque l’eau se trouve en contact direct avec le sol et non pas avec l’air chaud du jardin.

Pour utiliser une olla, il suffit de la remplir d’eau et de la placer au pied des plantes que vous souhaitez arroser. L’ollae va alors se charger en eau et va ensuite commencer à distribuer celle-ci au fur et à mesure qu’elle sera nécessaire. Il est important de vérifier régulièrement le niveau d’eau afin que votre pot ne soit pas entièrement vide car sinon il risquerait de se fissurer. Pour savoir si votre pot doit être rechargé en eau, il suffit simplement de soulever un peu celui-ci : s’il est encore plein, il sera relativement lourd ; s‘il est vide par contre , il sera beaucoup plus facile à soulever !Les ollas peuvent être utilisées toute l’année, quelle que soit la météo. En effet, elles protègent les racines des plantes du froid en hiver et du soleil brûlant en été.

Où acheter une olla ?

Les ollas sont faciles à trouver puisqu’elles

Arroser son jardin grâce aux ollas : les avantages

L’arrosage est l’un des principaux facteurs de réussite d’un jardin. En effet, il permet d’apporter l’eau nécessaire à la plante pour qu’elle puisse se développer correctement. Cependant, arroser son jardin peut vite devenir une tâche fastidieuse et chronophage, surtout si vous avez un grand jardin. Heureusement, il existe une solution très pratique pour arroser votre jardin sans vous prendre la tête : les ollas ! Les ollas sont des pots en terre cuite que l’on enterre dans le sol. Ils permettent de stocker l’eau et de la distribuer au fur et à mesure aux plantes. Grâce aux ollas, vous n’aurez plus à arroser votre jardin tous les jours car elles feront office d’ »arroseur automatique ». Les ollas présentent donc de nombreux avantages :

Elles permettent un arrosage plus efficace car elles distribuent l’eau directement aux racines des plantes. De plus, elles limitent le risque d’évaporation car elles ne sont pas exposées au soleil comme les systèmes d’arrosage traditionnels (tuyaux, sprinklers…).

Elles sont économiques car elles permettent de réduire considérablement la consommation d’eau. En effet, selon Bill Mollison (pionnier du mouvement permaculturel), « une famille qui utilise des ollas peut réduire sa consommation d’eau potable de 80 % ».

Elles sont faciles à mettre en place et ne nécessitent pas de travaux importants ni coûteux. Il suffit simplement de creuser un trou assez profond pour que le pot soit entièrement enterré puis de le remplir d’eau. Vous pouvez ensuite planter vos plantes autour du pot pour qu’elles puissent profiter du système !- Elles sont écologiques car elles permettent de réduire considérablement la consommation d’eau. De plus, elles ne nécessitent pas l’utilisation de produits chimiques (engrais, pesticides…) contrairement aux systèmes d’arrosage traditionnels.

Elles sont esthétiques et peuvent être utilisées commArroser son jardin grâce aux ollas : comment choisir une ollaArroser son jardin grâce aux ollas : comment choisir une olla

Les ollas sont des pots en terre cuite que l’on enterre dans le sol. Elles permettent de stocker l’eau et de la distribuer au fur et à mesure qu’elle est nécessaire. Cette technique d’arrosage est très efficace, car elle permet de réduire considérablement la consommation d’eau. Elle est particulièrement adaptée aux jardins en pente, car elle empêche l’eau de se déverser et permet ainsi une meilleure absorption par les plantes.

Il existe différents types d’ollas, mais il faut veiller à choisir une bonne qualité pour éviter que le pot ne se fissure et ne laisse échapper l’eau. Il faut également vérifier que le pot soit assez grand pour contenir suffisamment d’eau pour arroser toutes les plantes du jardin. Enfin, il est important de bien enterrer le pot afin qu’il soit stable et qu’il ne risque pas de se renverser.

Une fois que vous avez choisi votre olla, vous pouvez commencer à arroser votre jardin ! Commencez par remplir le pot d’eau et enterrez-le ensuite au milieu du jardin. Vous verrez alors que l’eau commence à s’infiltrer lentement mais surement vers les racines des plantes !