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La plupart des lampes en cristal de sel sont vendues sous l’appellation « Lampe en cristal de sel de l’Himalaya ». Certaines n’emploient que le terme « Lampe en cristal de sel » ou « lampe en pierre de sel ».

D’où viennent-elles ?

Qui les produits, qui les assemble, qui les distribue ?

Les lampes sont-elles produites dans de bonnes conditions écologiques et sociales ?

Où acheter une lampe en cristal de sel rose si l’on souhaite qu’elle provienne de l’Himalaya ?

J’ai mené l’enquête auprès des distributeurs : voici les réponses. Je compléterai la page au fur et à mesure !

L’origine des lampes de sel vendues par…

Sélection d’objets en cristal de sel de l’Himalaya

Les lampes de sel Nature et Découvertes

Suite à ma demande, j’ai reçu une réponse rapide du service communication de Nature et Découvertes. Avec leur accord, je republie leur réponse intégrale :

La réponse de Nature et Découvertes

Le sel provient d’une mine découverte en 1939 par le professeur polonais Edward Walery Janczewski. Il s’agissait en fait d’une couche géologique de sel entre Izbica Kujawska et Solca Wielk de 63 kilomètres de long et 4 kilomètres de large.

Les premiers forages ont été effectués pendant l’occupation allemande de la Pologne. Il a été constaté que Kłodawa est le meilleur endroit pour construire une mine de sel ; On a également dit qu’Izbica Kujawska avait un bon approvisionnement en sel, mais beaucoup plus petit que Kłodawa.

Les deux premiers puits de mine (appelés Michał et Barbara, – du nom du premier directeur de la mine et de Sainte Barbara), ont été construits de 1950 à 1954. Le sel a été foré depuis 1956. Jusqu’en 1966 les chevaux étaient le principal moyen de forer le sel , cette année, la traction électronique a été construite. Le troisième puits de mine, situé à environ 4 kilomètres de Michał et Barbara, est nommé Chrobry (d’après le premier roi polonais, Bolesław I Chrobry).

Il y a une route touristique souterraine dans la mine, ouverte aux visiteurs. Il est prévu d’ouvrir le premier sanatorium souterrain en Pologne dans la mine de sel de Kłodawa. Le 7 septembre 2012, la mine de sel a souffert d’un incendie.

Il existe différents types de forage au sel dans la mine de sel de Kłodawa. Tous viennent de Zechstein. Le sel de Kłodawa est le seul sel de Pologne à être coloré (rose et bleu) et les éléments colorés de la mine de sel de Wieliczka proviennent de la mine de sel de Kłodawa.

Déjà, bravo pour la transparence !

Les cristaux de sel des lampes Nature et Découvertes sont d’origine polonaise.

Ils sont extraits d’une mine proche de celle de Wieliczka, magnifique mine ouverte au tourisme.

La photo d’entête de cet article représente justement la mine de Wielicaka : photo de csw27 sur Flickr.

Les lampes de sel Himalaya Gifi

Je me suis ensuite intéressées aux lampes de sel Gifi.

Viennent-elles de Pologne, de l’Himalaya ?

J’attends leur réponse…

Levoit

Levoit est un distributeur de lampes de sel qui vend notamment sur Amazon. Immatriculée en Californie, l’entreprise semble importer des lampes du Pakistan. J’attends toutefois leur réponse.

Voici une sélection de lampes Levoit

Magic Salt

https:// www .magicsalt.co/

L’entreprise dispose d’une boutique physique au Royaume-Uni.

D’où viennent les cristaux de ses lampes ?

En attente de réponse…

Plemo

La marque vend surtout sur Amazon (et pas que des lampes à sel : produits de voyage, parapluies…) et ne semble pas avoir de site propre. D’où viennent les cristaux de ses lampes ? En attente de réponse…

C’est clairement un distributeur de « bric à brac », qui déstocke des produits pas cher fabriqués ici et là. Pas certain d’avoir une réelle attention de leur part sur l’origine de leurs produits.

Janni Shop