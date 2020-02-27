Un gilet chauffant électrique, pour quoi faire ?

Qui a envie d’avoir chaud en hiver (mais pas forcément en hiver ?) :

Les motards qui ont besoin de se réchauffer en hiver, particulièrement le matin

qui ont besoin de se réchauffer en hiver, particulièrement le matin Les travailleurs à l’extérieur ou sédentaires (gardien de parking, vigile…) soumis au froid dès la mi-saison

ou sédentaires (gardien de parking, vigile…) soumis au froid dès la mi-saison Les sportifs (ski) et loisirs d’extérieur (randonnée, camping, pêche, chasse, jardinage) qui aimeraient se réchauffer. Les amateurs d’astronomie peuvent aussi y trouver un gros avantage !

peuvent aussi y trouver un gros avantage ! Mais aussi les travailleurs sur écran à domicile qui restent assis toute la journée et qui ont besoin de se réchauffer. La couverture sur les genoux (ou les épaules), le gros pull, le sweat shirt ou le hoodie le thé à côté du clavier ça va un moment. Les étudiants, écrivains, thésards, freelances savent de quoi je parle !

à domicile qui restent assis toute la journée et qui ont besoin de se réchauffer. La couverture sur les genoux (ou les épaules), le gros pull, le sweat shirt ou le hoodie le thé à côté du clavier ça va un moment. Les étudiants, écrivains, thésards, freelances savent de quoi je parle ! Enfin, un gilet chaud peut aussi apaiser les douleurs dans le dos

Bref, le gilet chauffant, ou veste auto chauffante, s’adresse à toutes les personnes qui craignent le froid ou qui aimeraient avoir plus chaud en hiver, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour toutes ces personnes, c’est un cadeau chaleureux hiver comme été.

C’est aussi un moyen d’économiser de l’énergie : pourquoi chauffer toute la pièce quand a on juste besoin de chauffer son corps ?

Un gilet chauffant, ou veste thermique électrique, se présente sous forme d’un gilet ou d’une doudoune sans manches. Sa particularité, c’est bien sûr ses résistances intérieures qui fournissent à son porteur de la chaleur permettant de résister au froid l’hiver.

La chaleur n’est pas produite partout dans le gilet : il y a des zones. On trouve en général deux résistances à l’avant (de part et d’autre, entre la poitrine et les hanches) et trois à l’arrière (une large entre les omoplates et deux au niveau des reins).

Ce qui est intéressant, c’est que l’on peut activer ou désactiver la chaleur quand on le souhaite. C’est pratique pour les sportifs qui n’ont pas besoin d’une chaleur additionnelle, mais qui doivent éviter de prendre froid lorsqu’ils sont inactifs.

Ma sélection de gilets chauffants

Quelques gilets chauffants USB en stock sur Amazon.fr. Vérifiez que la batterie (power bank) est bien fournie : certains modèles se vendent sans.

J’ai sélectionné des modèles de vestes qui chauffe :

Unisexe (autant veste homme que veste femme) mais disposant de plusieurs tailles

De bonne qualité (coupe-vent, polaire chauffante, imperméables)

Disposant de petits « plus » que je vous détaille. Car les différences se jouent sur les détails 🙂

Choix #1 : la doudoune chauffante

Pourquoi ce modèle ?

Doudoune chauffante d’hiver : adaptée pour le ski par exemple !

Homme ou femme (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Coloris : noir, gris, kaki (je sais que certains cherchent une doudoune chauffante blanche ou beige, le gris est le plus proche du blanc que vous trouverez)

Matelassé, à manches longues

Trois niveaux de température avec un contrôle intelligent

2 zones de chauffage : les lombaires et les cervicales

Imperméable, antisalissure… comme une doudoune normale

Choix #2 : le gilet chauffant Vinmori

Pourquoi ce modèle ?

On peut contrôler à la fois la température (3 modes) et la zone de chauffage par zone (intensités différentes devant et derrière). Cela permet de l’utiliser de façon thérapeutique pour cibler précisément les douleurs dorsales

On peut resserrer et élargir comme un blouson avec une cordelette (mais attention car c’est taille unique)

Matière polaire

Vendu avec un filet de lavage

Mais attention : la batterie n’est pas fournie avec. Une powerbank classique suffit.

Choix #3 : le gilet pour toutes les morphologies

Pourquoi ce modèle ?

8 tailles : c’est la polaire chauffante, homme ou femme, adaptée à toutes les morphologies

3 niveaux de chaleur

Choix #4 : le gilet chauffant électrique USB

Ce gilet chauffant avec batterie vendu se recharge sur port USB.

Choix #5 : pour l’outdoor les doudounes chauffantes Climb Winter

Ces doudounes Made In France ont un certain coût, mais sont à considérer sur le long terme. Faites en matériaux techniques adaptés au grand froid. A retrouver sur le site Climb Winter.

Questions fréquentes sur les gilets et vestes électriques

Veste thermique, veste électrique, y a-t-il une différence ?

Non, ces deux termes désignent la même chose. On parle aussi de gilet chauffant ou de warm jacket pour ces blousons qui ont des petits radiateurs dans la doublure : ce sont tous des vestes qui chauffent !

Les gilets chauffants fonctionnent à l’électricité. Mais inutile d’être branché en permanence à une prise électrique : la batterie se charge sur le secteur ou en USB.

Combien de temps dure la chaleur ?

Selon les modèles, une charge complète permet de produire 8 à 10 heures de chaleur. On peut même avoir une batterie de secours et changer en cours de journée : comme avec tous les vêtements chauffants, ce n’est pas le gilet que l’on charge, mais simplement une batterie !

A quelle température monte un gilet chauffant ?

Les modèles de gilets proposent en général de 3 niveaux de chaleur, et il est parfois possible de cibler certaines parties du corps ! La chaleur est en général comprise entre 45 degrés et 65 degrés. Mais c’est aussi une doudoune zippée tout à fait classique qui fait coupe-vent efficace, avec des poches, une fermeture éclair. Certaines ont une capuche amovible fourrure, ou un col montant.

Le gilet chauffant : dangereux ?

Les vestes chauffantes sont waterproof, et les parties électriques sont évidemment très bien isolées du reste.

C’est avant tout une doudoune : lorsque vous sortez sous la pluie avec votre doudoune, l’intérieur de la doudoune n’est pas mouillé. Eh bien, il en sera de même avec votre doudoune chauffante !

Bien entendu, vous ne devez pas tenter le diable et sortir en pleine averse avec votre gilet : dans ce cas il est conseiller de passer un imperméable dessus. En revanche, vous pourrez sans aucun problème supporter une pluie légère et des intempéries fréquentes en automne-hiver.

Enfin, vous ne risquez pas de vous brûler car la température est adaptée au corps humain.

Les vestes et gilets chauffants sont lavables. Les instructions du fabricant sont celles à suivre. Si votre veste n’est pas venue avec des instructions, voici comment procéder :

Retirez la batterie. Même si elles sont en général waterproof, ne conjurez pas le destin ! Enlevez les taches au savon. Vous n’allez pas faire un cycle de lavage à haute température, donc tout ce que vous pouvez enlever ou atténuer à la main avant est bon à prendre. Vous pouvez utiliser une brosse à dents pour frotter les zones sales. Placez la veste dans le tambour de la machine. Ne la pliez pas sur elle-même, ou alors très doucement, car cela pourrait rompre la connectique à l’intérieur de la veste. Si votre machine a un agitateur, protégez la veste en la mettant dans un sac dédié ou au pire une taie d’oreiller (toujours en la pliant délicatement).

Utilisez le programme délicat à 30 degrés et peu de lessive. Une fois la machine finie, sortez la veste rapidement (vous ne voulez pas que l’humidité se concentre sur la connectique) et faites-la sécher, idéalement sur un cintre ou à plat (vous devrez alors la retourner régulièrement). Rangez votre veste chauffante. Vous l’utilisez plutôt l’hiver et elle passe le printemps et l’été au placard ? Evitez de la ranger immédiatement avec les doudounes, dufflecoats et autres parkas. Laissez-là encore sécher une journée ou deux dans un endroit aéré avant de la ranger pour la saison. Vous éviterez ainsi tout reste d’humidité.

Des alternatives aux gilets chauffants ?

Bien sûr, le gilet chauffant n’est pas la seule solution pour se tenir chaud en hiver. Il a ses avantages, mais demande tout de même une certaine organisation et reste adapté à des usages ponctuels spécifiques. Les doudounes classiques, à manches éventuellement retirables avec une fermetures éclair, ou doudounes sans manches, sont aussi une excellente alternative pour tenir votre corps au chaud lorsqu’il faut froid dehors.

Pour un usage plutôt domestique, vous pouvez aussi vous intéresser aux couvertures et plaids électriques, c’est le même principe 🙂