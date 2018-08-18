Une lampe de luminothérapie est idéale pour mieux supporter le passage à l’heure d’hiver. Utilisée quotidiennement, elle peut vous redonner de l’énergie, améliorer votre moral et booster vos défenses immunitaire.

Meilleures ventes : profitez des promos !

Mise à jour du 19 novembre 2026 : je ne retrouve plus le Beurer TL 90, le Philips HF3419 EnergyUp ni le Klarstein Summershine en stock sur Amazon.fr. Voici des lampes comparables actuellement disponibles.

Lampes de luminothérapie : contre le blues hivernal !

Vous avez démêlé le vrai du faux grâce à notre guide sur la luminothérapie. Vous voulez maintenant acheter une lampe pour combattre le blues de l’automne, être de meilleure humeur et retrouver de la vitalité ?

Il va falloir choisir une lampe. Dans ce TOP3, je donne mon avis sur les 3 meilleures lampes du marché.

Les critères de choix sont principalement :

le rapport surface utile/encombrement

la qualité des finitions

les options (minuteur, variateur, changement de couleur…)

le prix bien sûr !

En résumé :

Pour une lampe de luminothérapie pas cher et efficace : achetez une Beurer et choisissez le modèle selon la surface souhaitée. Réduire la surface à celle d’une feuille A4 vous fera économiser beaucoup si le prix est le principal argument pour vous.

: achetez une et choisissez le modèle selon la surface souhaitée. Réduire la surface à celle d’une feuille A4 vous fera économiser beaucoup si le prix est le principal argument pour vous. Pour une lampe premium de marque : achetez chez Philips , de préférence en promo

de marque : achetez chez , de préférence en promo Pour une lampe de luminothérapie compacte à transporter : achetez Klarstein

La lampe Beurer TL 90

Beurer est une marque allemande créée en 1919 spécialisé dans les produits de santé et de bien-être. Ses produits phares sont des ceintures d’électrostimulation, des appareils de massage, des épilateurs à lumière pulsée… La marque s’est développée à l’international avec la création de Beurer France en 2011. Elle emploie 800 personnes.

D’après les utilisateurs les produits Beurer présentent un bon rapport qualité/prix : moins onéreux que les grandes marques, mais avec le souci de la qualité propre aux marques allemandes. Le SAV est dans la fourchette haute des fournisseurs.

Plus on est près de la source lumineuse, plus le traitement peut être court :

A 15 centimètres, on reçoit 10 000 lux, et la séance conseillée est de 30 minutes.

A 30 centimètres, on reçoit 5 000 lux, et la séance conseillée est de 1 heure.

A 50 centimètres, on reçoit 2 500 lux, et la séance conseillée est de 2 heures.

Beurer TL 90 : avantages et inconvénients

Avantages

Grande surface d’éclairage (34 x 51 cm)

Inclinaison possible

Affichage du temps de traitement grâce à 8 LED qui signalent chaque quart d’heure

Garantie 3 ans

Inconvénients

Taille imposante, (près de 60 cm de haut) qui peut rendre son rangement difficile. Heureusement, elle n’est pas moche !

Il faut rester assez près pour avoir les 10000 lux

Impossible à réparer soi-même (voir un revendeur agréé, même pour remplacer l’ampoule

Fiche technique de la lampe de luminothérapie Beurer TL90

Largeur : 33,7 cm

Longueur : 24,1 cm

Hauteur : 58,1 cm

Poids : 3 kg

Puissance : 72 Watts (2 tubes de 36 Watts)

Efficacité : 64 lumen/Watt

Intensité lumineuse : 10 000 lux à 15-20 cm

Durée de vie de l’ampoule : 10 000 heures

Mon avis : la lampe Beurer TL 90 est une lampe de belle qualité, imposante mais correspondant à sa grande surface d’éclairage.

La gamme de lampes Beurer produit s’étoffe sans cesse de nouvelle versions. Toutes sont préfixées par TL avec un numéro de version. Il y a ainsi eu la TL30, TL70, TL8, TL90 et la TL100.

J’ai sélectionné la TL90 dans ce TOP3 car elle représente selon moi le produit phare de la gamme et son meilleur rapport qualité/prix.

La lampe Philips HF3419 EnergyUp Lumière Blanc Naturel

Attention, bijou ! La lampe de luminothérapie Philips est selon moi la meilleure lampe du marché.

Dotée de 5 (ou 6 selon la version) niveaux d’intensité lumineuse, cette lampe offre des prestations bien au-delà des 10 000 lux que l’on peut attendre d’un tel objet.

Angle ajustable, fixation murale possible, indicateur de durée de séance, sans UV bien sûr, elle utilise les dernières technologies propriétaires de Philips pour offrir la meilleure qualité de lumière dans une taille très compacte : idéale pour poser à côté de soi au bureau.

Un système Philips anti-éblouissement vient apporter un confort supplémentaire. Philips indique même qu’il est possible d’installer la lampe à 50 cm (longueur d’un bras) et de continuer à recevoir les effets, et ce malgré une surface d’éclairage plus petite que ses concurrentes.

Économe en énergie (24 Watts), légère et compacte (très fine !) elle sait être à la fois frugale et généreusement efficace.

Philips Energy Up : trop chère ?

Certes, ce n’est pas la moins chère. Et loin de là. Mais elle est de temps en temps en promo, et on peut parfois l’avoir pour une cinquantaine d’euros de plus que ses concurrentes seulement ! Il faut alors y aller et profiter de la qualité d’une grande marque. C’est la raison pour laquelle je la mentionne dans ce comparatif : vous permettre de l’acheter au moment des rares promos.

N’oublions pas que Philips a 100 ans d’expérience dans la lumière et la santé, ils fournissent les hôpitaux… et sont donc tout à fait légitimes dans la luminothérapie !

Fiche technique de la lampe de luminothérapie Philips HF3419

Largeur : 4,1 cm

Longueur : 29,4 cm

Hauteur : 37,6 cm

Surface d’éclairage : env. 28 cm x 32 cm

Poids : 2 kg

Puissance : 24 Watts

Intensité lumineuse : 10 000 lux à 15-20 cm

Indicateur de temps de traitement

Réglage de l’inclinaison et fixation murale

Longueur du cordon : 210 cm

Lampe Philips HF3419 EnergyUp : avantages et inconvénients

Avantages

Compacte

Inclinaison possible

Économe en énergie

5 ou 6 niveaux d’intensité (selon modèle)

Inconvénients

Le prix

Récapitulatif de la lampe Philips HF3419 EnergyUp

Mon avis : Philips nous offre un excellent produit, et il s’agit selon moi de la meilleure lampe de luminothérapie grand public.

On finit avec une vidéo d’unboxing :

Autres versions de la lampe Philips Energy’Up

La lampe existe aussi en version Philips HF3319/01 : plus lourde et plus imposante. La puissance est la même, mais la HF 3319 est moins transportable. En revanche, elle diffuse sa lumière plus largement. Il y a moins besoin d’être juste en face.

Elle existe aussi en Philips Energy Up 3419/01 et 3419/02. Quelle est la différence ?

La 3419/01 dispose de 6 réglages d’intensité lumineuse, la 3419/02 de 5 seulement. En pratique, il est conseillé d’utiliser toujours le réglage le plus élevé, donc cela ne change quasiment rien.

Quelques détails esthétiques mineurs diffèrent entre les deux versions (format du minuteur, couleur de la béquille), qui n’ont aucune influence sur les fonctionnalités de la lampe.Pourquoi deux versions ? Mystère !

Les simulateurs d’aube Philips

Enfin, notons aussi les réveils simulateurs d’aube. Ces lampes de chevet vous réveillent de façon naturelle avec une lueur progressive similaire à celle du soleil. Beaucoup plus doux qu’un DRIIING violent, c’est un boost d’énergie pour la journée !

La lampe Klarstein Summershine

Mon avis : la Klarstein Summershine joue le rôle de challenger de notre sélection.

Disons-le d’emblée, Klarstein n’est pas spécialisé dans les lampes, mais un acteur généraliste de l’éléctroménager blanc et brun.

C’est une lampe très compacte, et légère : sa taille est inférieure à une feuille A4, elle est aussi fine et légère qu’une tablette !

Sans rivaliser frontalement avec les deux précédentes, elle a toute sa place dans cette sélection pour son côté pratique et transportable.

Lampe Klarstein Summershine : fiche technique

Surface lumineuse : 15×26 cm

Profondeur : 2 cm

Poids : 350 g

Puissance : 45 Watts

Intensité lumineuse : 10 000 lux à 15-20 cm

Cordon d’alimentation 1,8 m

Longueur d’onde de la lumière émise : 380 – 780 nm

Lampe Klarstein Summershine : avantages et inconvénients

Avantages

Prix accessible

Compacte et légère

Vendue avec pochette de transport

Possibilité de changer les ampoules

Pied réglable (3 positions)

Inconvénients

Prévoir de se mettre à 20 cm de la lampe car elle est petite

Aucun réglage ni variateur, juste un interrupteur on/off

Récapitulatif de la lampe Klarstein Summershine

Mon avis : c’est une lampe simple, sans chichi, qui permet de mettre un pied dans la luminothérapie sans investissement important.

Elle trouve toute sa place dans cette sélection, notamment grâce à un petit détail appréciable : il est possible de changer les ampoules. Même si tous les fabricants garantissent une durée de vie extra-longue, cette petite attention de la marque mérite bien qu’on la mette en avant !

Une vidéo d’unboxing pour savoir ce que vous allez recevoir :

Où acheter une lampe de luminothérapie ?

Les enseignes classiques comme Boulanger, Nature et Découvertes, Darty… vous donneront un choix restreint mais vous pourrez en général les voir « en vrai ».

Amazon, CDiscount et les sites de vente en ligne vous donneront accès à davantage de modèles, seront souvent moins cher, et vous aurez de nombreux avis d’utilisateurs pour faire un choix éclairé.

Dans ce site, je mentionne des liens Amazon, mais libre à vous de faire votre shopping ailleurs 🙂

Une lampe de luminothérapie pensée pour vous !

C’est un domaine qui a su trouver de nombreux curieux ! En effet, la luminothérapie ne cesse de faire valoir ses bienfaits, en apportant une lumière spécifique aux personnes qui se lancent dans ce domaine. Et cela apporte de nombreux résultats, comme en prouve les nombreuses montées de popularité de cette médecine douce.

Ainsi, il faut savoir que c’est une activité qui se pratique généralement dans des centres spécialement dédiés. Mais il arrive parfois que certaines personnes ne peuvent pas se rendre dans ses centres, pouvant alors négliger leurs séances. Et c’est un détail assez important, que cela soit par manque de temps, ou manque d’argent. Ainsi, sachez que vous pouvez effectuer de la luminothérapie à votre domicile, en apportant un élément spécifique.

Pour cela, il est possible de vous rendre sur le lien suivant afin de trouver la lampe de luminothérapie dédiée pour vous ! Et cette dernière est accessible sur le lien ci-contre : https:// www .lampe-de-luminotherapie.com

Un site recommandé, qui propose de nombreux produits de grande qualité. Sans oublier que si vous avez des questions, il est tout à fait possible de les poser aux spécialistes !

Questions fréquentes sur les lampes et conseils de sélection

L’éclairage LED est-il dangereux ?

Les lampes répondent à la norme de sécurité photobiologique IEC 62471-1-1. Selon cette norme, l’appareil ne présente aucun risque pour des yeux en bonne santé et peut être utilisé en toute

sécurité.

Peut-on attraper des coups de soleil avec une lampe de luminothérapie ?

La lumière produite par chacune des lampes de cette sélection ne contient pas d’UV. Or, ce sont les UV qui sont responsables des coups de soleil.

Peut-on garder ses lunettes ? Doit-on les enlever ?

Aucun effet secondaire n’est connu. Les lampes peuvent être utilisées sans problème avec lunettes. Évitez en revanche les lunettes de soleil ou verres teintés, qui diminuent l’effet du traitement. Et inutile de porter des lunettes anti-lumière bleue devant la lampe 🙂

A partir de quand ressent-on les premiers bienfaits de la luminothérapie ?

A partir de 7 à 10 jours d’utilisation quotidienne.

Pourquoi certains préfèrent la lumière bleue ?

J’ai traité ce sujet dans le dossier « Luminothérapie : bienfaits, démêlons le vrai du faux« , et je vous invite à vous y reporter si la question vous intéresse !

Récapitulatif : les 3 meilleures lampes de luminothérapie