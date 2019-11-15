Pour des voyages en voiture plus faciles, plus sûrs et plus agréables avec votre chien !

Le hamac pour chien est un moyen facile, pas cher, de rendre les trajets en voiture plus faciles et plus agréables pour votre chien.

Avant de choisir lequel acheter, quelques conseils.

Qu’est-ce qu’un hamac de voiture pour chien ?

C’est un endroit confortable pour installer votre chien à l’arrière de la voiture.

Un hamac pour chien est housse de protection solide en forme de corbeille, qui s’accroche sur le siège arrière de la voiture. Elle est utilisée pour transporter le chien en toute sécurité, en préservant la banquette arrière des poils, de l’humidité et de la saleté que peut transporter un chien en balade, et offre au chien un espace sécurisé pour bouger sans risque.

Pourquoi opter pour un hamac pour chien en voiture ?

Plus sympathique qu’une cage pour transporter le chien, ce hamac répond parfaitement au double besoin de :

Garder le chien en sécurité en évitant qu’il ne circule partout dans l’habitacle de la voiture

Protéger la banquette de la saleté et de l’humidité.

Chez tous les fabricants, le hamac pour chien prend la forme d’une large corbeille ouverte, qui s’accroche aux sièges avant par les appuie-têtes et sert de housse. Les bons hamacs ont aussi une fenêtre centrale en grillage pour que le chien puisse vous voir et être rassuré. Il peut même profiter de la clim !

Enfin, les meilleurs ont aussi des poches pour ranger divers matériels : friandises, jouets…

Le matériau des hamacs pour chien

Il se composera d’un tapis de protection de la banquette arrière, et de panneaux latéraux pour protéger les portières des griffures.

Un bon hamac pour chien sera en textile :

Imperméable et étanche pour protéger les sièges de la boue, des feuilles, de la bave (du caca aussi)

pour protéger les sièges de la boue, des feuilles, de la bave (du caca aussi) facilement lavable pour ne pas perdre trop de temps après les promenades salissantes

pour ne pas perdre trop de temps après les promenades salissantes anti rayures pour résister aux griffures et aux grattements

pour résister aux griffures et aux grattements anti dérapant pour éviter les glissements et les chutes du chien

En général, les hamacs de voiture pour chien ont plusieurs couches : PVC imperméable à l’extérieur, puis mousse et polyester à l’intérieur, pour finir par un tapis antidérapant pour la surface au contact des sièges.

Installation du hamac pour chien

Le mode d’emploi diffère selon les modèles, mais tout est fait pour que l’installation soit facile.

Le hamac se fixe sur les appuie-têtes et sur les ceintures arrières, un peu comme un siège bébé. Des clips et des velcro peuvent s’attacher sur les poignées au plafond.

Il y a aussi des ouvertures velcro pour attacher la ceinture de sécurité.

Chauffeurs routiers et conducteurs de camions, bonne nouvelle : il existe des modèles adaptés au transport de chien en camion. Certaines marques ont créé des hamacs adaptés à la banquette d’un camion, ce qui fait que votre compagnon à poils peut vous accompagner en sécurité sur la route.

Hamac pour chien : avantages et inconvénients

Avantages

Le hamac pour chien de voiture crée un espace confortable pour un chien, quelque soit sa race et sa taille

Le hamac pour chien est rapide à installer et à désinstaller, surtout comparé à d’autres méthodes pour assurer la sécurité d’un chien en voiture (barres…)

Le hamac pour chien crée un espace familier pour le chien. Vous pouvez le changer de voiture et il retrouvera ses marques.

Le hamac pour chien protégera votre voiture de toutes les salissures que peut engendrer un chien. Même s’il est propre et qu’il ne vomit pas en voiture, il peut ramener de la boue, des feuilles, de la rosée…

Inconvénients

Certains hamacs pour chien prennent forcément les deux sièges arrières, ce qui rend impossible de transporter des enfants ou des bagages à l’arrière. Les meilleurs sont modulables et peuvent ne prendre qu’une place. À voir aussi avec la taille de votre chien !

En cas de collision, et contrairement à une cage ou un harnais, le hamac pour chien ne bloquera pas le chien, qui pourra être projeté en avant.

Le hamac pour chien finira par sentir le chien et être recouvert de poils. Il faut prévoir un espace adapté pour le stocker quand il n’est pas utilisé… et choisir un modèle qui se nettoie facilement !

Acheter son hamac pour chien ou le faire soi-même ?

Il peut être acheté dans le commerce ou fait maison. Il peut aussi être remplacé par des couvertures accrochées mais vu le prix, pas besoin de s’embêter.

Le modèle le plus recommandé !Quel hamac pour chien acheter ?

C’est simple : je vous conseille ce modèle, qui fait l’unanimité (allez voir les commentaires !). Il n’y a pas vraiment à hésiter.

Ses 3 avantages :

Facile à installer

Facile à nettoyer

Solide et durable

La meilleure housse de siège arrière pour chien

Un harnais pour plus de sécurité

Et les hamacs pour chats ?

Si vous avez un chat, vous êtes à la mauvaise adresse ! Direction la page des Hamacs pour chat !