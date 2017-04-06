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Malgré le beau temps, certaines personnes renoncent à paresser dans l’herbe

Les beaux jours reviennent. Le changement d’heure met du bonheur dans nos vies et nous remonte le moral.

Je parie que comme moi, vous avez envie de vous allonger dans l’herbe avec un livre ou simplement pour faire la sieste. Dès qu’il y a un rayon de soleil, j’ai envie. Pas vous ?

Mais il y a une chose qui m’irrite. Les bestioles. La dernière fois, j’ai été piqué par je ne sais quoi sur toute la surface des bras et sur des mollets. Je ne sais pas quel insecte rampant m’a fait ça, mais j’ai eu des boutons et des démangeaisons toute la semaine. Et hors de question de mettre des manches longues par ce si beau temps !

Des fois, aussi, je n’arrive pas à trouver une bonne position pour m’allonger dans l’herbe. Le sol et dur, j’ai le soleil dans les yeux… C’est difficile. Mais tellement confortable lorsque l’on est bien installé !

Les beaux jours sont éphémères et il faut en profiter. Certaines choses ne durent pas.

Au-dessus du sol, sans arbre, avec un support pour hamac

Et c’est là qu’intervient le hamac.

Si vous en êtes resté au hamacs d’il y a 20 ans, vous allez avoir une surprise : il y a du nouveau, ils ont bien changé !

Déjà, plus besoin d’arbre. La plupart ont un socle solide, un support de hamac qui permet de les installer n’importe où : à l’ombre ou au soleil, sur un balcon, même dans votre salon si vous le souhaitez ! Le plaisir du hamac n’est certainement plus réservé qu’à ceux qui ont de la place, tout le monde peut en profiter.

En hauteur, il se passe quelque chose de magique.

La plupart des gens ont peur d’oser la première fois

La vie est différente. Dans un hamac, vous n’avez plus de contact avec un sol dur sur lequel rampent les fourmis et où se cachent des tiques. Avez vous entendu parler de la maladie de Lyme ? Si vous êtes dans une région où elle sévit, un hamac peut réduire le risque de l’attraper car il vous écarte des tiques. Rien que pour cela, il est bon pour la santé.

Vous allez devoir attendre votre tour

Mais c’est surtout son confort qui séduit.

Les nouveaux modèles de hamacs épateront votre famille et vos amis qui se battront pour l’utiliser : vous allez devoir attendre votre tour ! Il existe des modèles pour une personne, deux personnes, pour enfant, des hamacs XXL… Et si vous croyez que c’est cher, vous allez tomber de votre chaise.

Ils sont extrêmement faciles à à monter, tout en étant sécurisés par des solides sangles qui ne laissent aucune chance de chute. Et ils sont peu encombrants une fois repliés : je parie que la couette lourde que vous rangez tout l’été est bien plus encombrante qu’un hamac. Le hamac est livré avec un sac de rangement, ses barres métalliques se démontent et se rangent n’importe où de manière à économiser de l’espace.

Plus proche des oiseaux

Allongez-vous sur un hamac, vous vous sentirez bien. Entre ciel et terre, une sensation rare, que peu d’humains ont l’occasion de vivre.

Cette sensation unique est désormais à votre portée, quand vous voulez, où vous voulez, au soleil ou à l’ombre, jour et nuit.

Installez-vous confortablement dans votre hamac et observez comment il se replie sur les côtés, comme un cocon pour vous protéger. Dans cette bulle de tranquillité, vous entendez les oiseaux. Balancez-vous doucement et regardez le ciel, les feuilles, lisez un livre… ou faites une belle sieste lors d’un après-midi d’été.

Un hamac, c’est un ingrédient majeur pour des vacances durables frugales, un cadeau utile et plaisant pour vous et tous ceux qui viennent chez vous, qui durera des années.

Le meilleur hamac du printemps/été 2020 : le Vivere avec support

Voici selon moi LE hamac au meilleur rapport qualité/prix de la saison

D’ici quelques clics, vous l’installerez chez vous.

Il est installable à l’extérieur comme à l’intérieur, sans arbre nécessaire grâce à son pied de hamac fourni.

Et il est beau. Très beau. Magnifique.

Garanti 1 an, il est fourni avec un sac de rangement. Ses pièces sont solides tout en restant pas trop imposantes : la structure supportera sans problème jusqu’à deux personnes (204 kg) mais reste facile à ranger, c’est étudié pour.

Il s’agit du double hamac Vivere, fourni avec son support permettant de le poser n’importe où sans avoir besoin de l’accrocher à un arbre.

Il est livré à domicile, ce qui évite de se déplacer et de le transporter. La livraison est rapide et gratuite.

Profitez des beaux jours dans un hamac !

Célébrez les beaux jours comme il le faut : ils ne durent pas si longtemps !

Commandez ce hamac dès maintenant en cliquant sur l’image pour le recevoir rapidement.

Et si vous n’êtes pas convaincu, cliquez simplement pour voir son prix qui va vous étonner.

Les commentaires, unanimes, finiront de vous convaincre.

Après l’avoir commandé, vous le recevrez dans quelques jours – s’il n’y a pas de rupture de stock à l’arrivée des beaux jours.

Vous vous sentirez comme dans un cocon. Testez-le !