A ranger dans votre cabanon de jardin !
- La bêche : pour creuser des trous pour planter des semis ou des plants.
- La fourche à bêcher : pour retourner et aérer le sol.
- La binette : pour enlever les mauvaises herbes et pour préparer le sol avant de planter.
- La serfouette : pour gratter et ratisser le sol.
- La truelle : pour aplanir et niveler le sol.
- La pelle : pour creuser des trous plus profonds ou pour déplacer de la terre ou des cailloux.
- La rate : pour enlever les mauvaises herbes en profondeur.
- La cisaille à haies : pour tailler les haies et les arbustes.
- Les cisailles à gazon : pour couper l’herbe et les petites branches.
- Le sécateur : pour couper les branches plus épaisses.
- Le râteau : pour enlever les feuilles mortes et les débris du jardin.
- Le pulvérisateur : pour appliquer des pesticides ou des engrais sur les plantes.
- Le thermomètre de sol : pour mesurer la température du sol.
- Le pluviomètre : pour mesurer la quantité de pluie tombée.
- La brouette : pour transporter de la terre, des cailloux ou d’autres matériaux dans le jardin.
Les outils de jardin électriques
Souvent moins bruyants que les outils thermiques (à essence) et plus faciles à recharger. Ils sont alimentés par batterie ou câble électrique
- Tondeuse à gazon électrique : généralement plus légères et plus silencieuses que les tondeuses à essence. Un robot tondeuse peut aussi rendre de grands services.
- Taille-haies électrique : ces taille-haies sont alimentés par une batterie ou par un cordon d’alimentation électrique, et sont généralement plus légers et plus silencieux que les taille-haies à essence.
- Le scarificateur de jardin pour enlever les mousses, mauvaises herbes et feuilles mortes qui s’accumulent dans l’herbe de la pelouse
- Le souffleur de feuilles mortes : cet outil vous permettra de rassembler les feuilles mortes en tas facilement.
- La débroussailleuse électrique : cet outil vous servira à trancher dans les lianes et broussailles
- Coupe-bordures électrique : ces coupe-bordures sont alimentés par une batterie ou par un cordon d’alimentation électrique
- Coupe-herbe électrique : ces coupe-herbes sont alimentés par une batterie ou par un cordon d’alimentation électrique, et sont généralement plus légers et plus silencieux que les coupe-herbes à essence.
- Motoculteur électrique : ces motoculteurs sont alimentés par une batterie ou par un cordon d’alimentation électrique, et sont généralement plus légers et plus silencieux que les motoculteurs à essence.
Si vous avez un grand jardin ou des besoins professionnels
- Tondeuse à gazon professionnelle : ces tondeuses sont généralement plus puissantes et plus robustes que les tondeuses à gazon grand public
- Tronçonneuse professionnelle : ces tronçonneuses sont utilisées pour couper des branches et des arbres de grande taille, et sont généralement plus lourdes et plus puissantes que les tronçonneuses grand public.
- Débroussailleuse professionnelle : ces débroussailleuses sont utilisées pour tailler les haies et les broussailles, et sont généralement plus puissantes et plus robustes que les débroussailleuses grand public.
- Tracteur de jardin : ces tracteurs sont utilisés pour labourer et cultiver de grandes surfaces de terre, et sont généralement plus puissants et plus coûteux que les tondeuses à gazon tractées.
- Souffleuse à feuilles professionnelle : ces souffleuses sont utilisées pour nettoyer les feuilles et les débris du jardin, et sont généralement plus puissantes et plus coûteuses que les souffleuses grand public. Elles coûtent souvent plusieurs centaines d’euros.
- Coupe-herbe professionnel : ces coupe-herbes sont utilisés pour tailler l’herbe et les broussailles dans les espaces difficiles d’accès, comme les talus et les pentes escarpées.
- Motoculteur professionnel : ces motoculteurs sont utilisés pour labourer et cultiver de grandes surfaces de terre, et sont généralement plus puissants et plus coûteux que les motoculteurs grand public.
Quelques outils de base, en stock sur Amazon.fr
- Gardena : serfouette à fleurs Combisystem 3 dents : à adapter au manche Combisystem
- Leborgne : serfouette forgée avec panne et fourche, manche en bois PEFC
- Dakepole : houe de jardin à 2 griffes : pour désherber et labourer
- Dakepole : râteau à feuilles avec manche de 190 cm
- Werka Pro : brouette en acier galvanisé 65 L