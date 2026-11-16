Une tempête, un câble coupé, un réseau saturé : une coupure de courant de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, n’est plus un cas d’école. Deux équipements reviennent toujours : le groupe électrogène thermique et la station d’énergie portable, une grosse batterie souvent rechargeable au soleil. Lequel choisir ? La réponse dépend de ce que vous voulez alimenter, et pendant combien de temps.

En bref

Groupe électrogène Station solaire portable Énergie Essence, gasoil ou gaz Batterie rechargeable (secteur, voiture, panneaux) Bruit Moteur audible Silencieuse Gaz d’échappement Oui, dont du monoxyde de carbone Aucun Où l’utiliser À l’extérieur uniquement À l’intérieur comme à l’extérieur Durée Tant qu’il y a du carburant Limitée par la capacité de la batterie Entretien Moteur, huile, carburant à gérer Presque aucun Gros appareils (outils, chauffage électrique) Souvent adapté Dépend de la puissance de la station

Le critère n°1 : la sécurité

Le groupe électrogène produit du monoxyde de carbone, un gaz invisible et inodore. Santé publique France est claire : il faut « placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ». Pas dans le garage porte fermée, pas dans la cave, pas sous un auvent fermé.

Une station solaire, elle, n’émet rien : on peut la poser dans la pièce où l’on dort ou où l’on cuisine.

Le critère n°2 : ce que vous voulez alimenter

Pour savoir ce qu’il vous faut, faites le calcul. Un appareil consomme une puissance (en watts, W) et fonctionne pendant une certaine durée. L’énergie consommée (en wattheures, Wh) est le produit des deux.

À titre d’exemple, un appareil de 100 W allumé 10 heures consomme 1 000 Wh. Pour dimensionner votre solution :

Listez les appareils indispensables (réfrigérateur, box internet, éclairage, chargeurs, radio, ordinateur…). Relevez leur puissance sur l’étiquette ou la notice. Estimez le nombre d’heures d’utilisation par jour. Additionnez les wattheures, puis multipliez par le nombre de jours à couvrir.

Comparez ce total à la capacité de la station (en Wh), et la somme des puissances qui fonctionnent en même temps à sa puissance maximale (en W). Attention aux moteurs (réfrigérateur, pompe, outils) : leur démarrage demande plus de puissance que leur fonctionnement normal.

Quand choisir une station solaire

Vous voulez garder les essentiels : réfrigérateur, internet, éclairage, chargeurs, radio.

: réfrigérateur, internet, éclairage, chargeurs, radio. Vous vivez en appartement ou n’avez pas d’endroit sûr pour un groupe à l’extérieur.

ou n’avez pas d’endroit sûr pour un groupe à l’extérieur. Vous voulez du silence et aucun entretien.

et aucun entretien. Vous pouvez la recharger avec des panneaux solaires, sur secteur avant la panne ou en voiture.

Pour comparer des modèles, voir notre sélection de générateurs solaires portables de 1 000 W et de 2 000 W, ainsi que la centrale EcoFlow.

Quand choisir un groupe électrogène

Les pannes sont longues et vous avez besoin de beaucoup de puissance de façon continue.

et vous avez besoin de beaucoup de puissance de façon continue. Vous alimentez des gros consommateurs : outils, pompe, chauffage électrique d’appoint.

: outils, pompe, chauffage électrique d’appoint. Vous avez un endroit extérieur ventilé et la possibilité de stocker du carburant en sécurité.

Pensez à son entretien : un groupe qu’on n’utilise jamais ne démarre pas toujours le jour J, et le carburant stocké vieillit.

Pourquoi pas les deux ?

Le meilleur compromis est souvent hybride : une station solaire pour les besoins de base au quotidien, et un groupe en renfort si la panne dure ou si vous devez faire tourner un gros appareil. Il existe aussi des groupes électrogènes à batterie rechargeable, qui visent le même usage que les stations.

Les erreurs à éviter

Brancher un groupe sur l’installation de la maison sans précaution : sans dispositif d’inversion de source posé par un électricien, le courant peut remonter vers le réseau et mettre en danger les agents qui interviennent sur la ligne.

: sans dispositif d’inversion de source posé par un électricien, le courant peut remonter vers le réseau et mettre en danger les agents qui interviennent sur la ligne. Faire tourner un groupe dans un lieu fermé , même brièvement.

, même brièvement. Attendre la panne pour se renseigner : testez votre matériel et chargez-le avant.

pour se renseigner : testez votre matériel et chargez-le avant. Sous-estimer la puissance de démarrage des appareils à moteur.

Pour se préparer

Une coupure de courant n’est qu’une des situations à anticiper. Notre kit de survie, le stock alimentaire et un récepteur radio complètent le dispositif, et notre guide sur le groupe électrogène solaire pour alimenter une maison détaille le cas du logement entier.

Questions fréquentes

Un groupe électrogène peut-il fonctionner dans un garage ?

Non. Santé publique France demande de placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments, à cause du risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

Une station solaire peut-elle alimenter un réfrigérateur ?

C’est possible si sa capacité et sa puissance suffisent : faites le calcul en wattheures sur la durée de la panne et vérifiez la puissance de démarrage du compresseur.

Quelle est la différence entre watts et wattheures ?

Les watts mesurent une puissance instantanée, les wattheures une énergie : un appareil de 100 W qui fonctionne 10 heures consomme 1 000 Wh.

Faut-il des panneaux solaires avec une station ?

Ils ne sont pas obligatoires, la station peut se recharger sur secteur ou en voiture, mais ils permettent de la recharger en cas de panne prolongée.