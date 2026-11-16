Combien produit une installation solaire chez vous ? La réponse varie beaucoup en métropole, avec près de 44 % d’écart entre le moins et le plus productif : à puissance égale, une installation produit en moyenne 1 036 kWh par kWc et par an dans les Ardennes, contre 1 495 dans les Bouches-du-Rhône. Voici le tableau complet, département par département.
Comment lire ce tableau
Le chiffre clé est le productible : l’énergie qu’une installation produit en un an par kilowatt-crête (kWc) de panneaux installés. Pour estimer votre production, multipliez-le par la puissance de votre installation. Une installation de 3 kWc dans un département à 1 200 kWh/kWc produit environ 3 600 kWh par an.
Les valeurs viennent de PVGIS, l’outil de la Commission européenne (version 5.2), calculées commune par commune avec les hypothèses suivantes : installation de 3 kWc, toiture inclinée à 35°, orientée plein sud, avec 14 % de pertes. Le tableau donne la valeur médiane des communes de chaque département.
Les départements les plus et les moins ensoleillés
Les plus productifs : Bouches-du-Rhône (1 495), Vaucluse (1 481), Var (1 458), Alpes-de-Haute-Provence (1 432) et Hérault (1 406).
Les moins productifs : Ardennes (1 036), Nord (1 043), Seine-Maritime (1 053), Pas-de-Calais (1 055) et Meuse (1 062).
Même dans les départements les moins favorisés, une installation produit de l’électricité : l’écart avec le Sud est réel, mais il ne rend pas le solaire inutile dans le Nord.
Le tableau complet
|Département
|Productible (kWh/kWc/an)
|Production d’une installation de 3 kWc (kWh/an)
|Ain (01)
|1 188
|3 564
|Aisne (02)
|1 072
|3 216
|Allier (03)
|1 153
|3 459
|Alpes-de-Haute-Provence (04)
|1 432
|4 296
|Hautes-Alpes (05)
|1 390
|4 170
|Alpes-Maritimes (06)
|1 389
|4 167
|Ardèche (07)
|1 296
|3 888
|Ardennes (08)
|1 036
|3 108
|Ariège (09)
|1 200
|3 600
|Aube (10)
|1 113
|3 339
|Aude (11)
|1 296
|3 888
|Aveyron (12)
|1 246
|3 738
|Bouches-du-Rhône (13)
|1 495
|4 485
|Calvados (14)
|1 075
|3 225
|Cantal (15)
|1 206
|3 618
|Charente (16)
|1 210
|3 630
|Charente-Maritime (17)
|1 242
|3 726
|Cher (18)
|1 151
|3 453
|Corrèze (19)
|1 195
|3 585
|Côte-d’Or (21)
|1 130
|3 390
|Côtes d’Armor (22)
|1 082
|3 246
|Creuse (23)
|1 142
|3 426
|Dordogne (24)
|1 206
|3 618
|Doubs (25)
|1 111
|3 333
|Drôme (26)
|1 330
|3 990
|Eure (27)
|1 080
|3 240
|Eure-et-Loir (28)
|1 135
|3 405
|Finistère (29)
|1 079
|3 237
|Corse-du-Sud (2A)
|1 335
|4 005
|Haute-Corse (2B)
|1 323
|3 969
|Gard (30)
|1 396
|4 188
|Haute-Garonne (31)
|1 257
|3 771
|Gers (32)
|1 248
|3 744
|Gironde (33)
|1 228
|3 684
|Hérault (34)
|1 406
|4 218
|Ille-et-Vilaine (35)
|1 113
|3 339
|Indre (36)
|1 154
|3 462
|Indre-et-Loire (37)
|1 156
|3 468
|Isère (38)
|1 200
|3 600
|Jura (39)
|1 147
|3 441
|Landes (40)
|1 198
|3 594
|Loir-et-Cher (41)
|1 141
|3 423
|Loire (42)
|1 172
|3 516
|Haute-Loire (43)
|1 172
|3 516
|Loire-Atlantique (44)
|1 180
|3 540
|Loiret (45)
|1 125
|3 375
|Lot (46)
|1 227
|3 681
|Lot-et-Garonne (47)
|1 240
|3 720
|Lozère (48)
|1 230
|3 690
|Maine-et-Loire (49)
|1 167
|3 501
|Manche (50)
|1 082
|3 246
|Marne (51)
|1 105
|3 315
|Haute-Marne (52)
|1 083
|3 249
|Mayenne (53)
|1 110
|3 330
|Meurthe-et-Moselle (54)
|1 074
|3 222
|Meuse (55)
|1 062
|3 186
|Morbihan (56)
|1 135
|3 405
|Moselle (57)
|1 067
|3 201
|Nièvre (58)
|1 129
|3 387
|Nord (59)
|1 043
|3 129
|Oise (60)
|1 075
|3 225
|Orne (61)
|1 073
|3 219
|Pas-de-Calais (62)
|1 055
|3 165
|Puy-de-Dôme (63)
|1 160
|3 480
|Pyrénées-Atlantiques (64)
|1 166
|3 498
|Hautes-Pyrénées (65)
|1 186
|3 558
|Pyrénées-Orientales (66)
|1 368
|4 104
|Bas-Rhin (67)
|1 080
|3 240
|Haut-Rhin (68)
|1 136
|3 408
|Rhône (69)
|1 193
|3 579
|Haute-Saône (70)
|1 122
|3 366
|Saône-et-Loire (71)
|1 155
|3 465
|Sarthe (72)
|1 120
|3 360
|Savoie (73)
|1 144
|3 432
|Haute-Savoie (74)
|1 171
|3 513
|Paris (75)
|1 098
|3 294
|Seine-Maritime (76)
|1 053
|3 159
|Seine-et-Marne (77)
|1 108
|3 324
|Yvelines (78)
|1 095
|3 285
|Deux-Sèvres (79)
|1 194
|3 582
|Somme (80)
|1 064
|3 192
|Tarn (81)
|1 251
|3 753
|Tarn-et-Garonne (82)
|1 249
|3 747
|Var (83)
|1 458
|4 374
|Vaucluse (84)
|1 481
|4 443
|Vendée (85)
|1 224
|3 672
|Vienne (86)
|1 176
|3 528
|Haute-Vienne (87)
|1 165
|3 495
|Vosges (88)
|1 078
|3 234
|Yonne (89)
|1 117
|3 351
|Territoire de Belfort (90)
|1 126
|3 378
|Essonne (91)
|1 115
|3 345
|Hauts-de-Seine (92)
|1 108
|3 324
|Seine-Saint-Denis (93)
|1 088
|3 264
|Val-de-Marne (94)
|1 097
|3 291
|Val d’Oise (95)
|1 089
|3 267
Ce que ces chiffres ne disent pas
- Votre toit n’est pas le cas théorique : l’orientation, l’inclinaison, les ombres (arbres, bâtiments) et la qualité du matériel font varier la production. Une toiture orientée est ou ouest produit moins qu’une toiture plein sud.
- Production n’est pas économie : ce que vous gagnez dépend de la part de l’électricité que vous consommez vous-même au moment où elle est produite.
- C’est une moyenne annuelle : la production est bien plus faible en hiver qu’en été.
Pour comprendre comment améliorer ce rendement, lisez comment améliorer le rendement de son installation photovoltaïque et le fonctionnement d’un tracker solaire. Pour se lancer, notre guide sur l’installation de panneaux solaires en autoconsommation, le kit solaire de 3 000 W et le jargon du photovoltaïque vous donneront de quoi comparer.
Questions fréquentes
Combien de kWh produit un panneau solaire par an en France ?
Selon PVGIS, de l’ordre de 1 036 à 1 495 kWh par kWc installé et par an en métropole, selon le département, pour une toiture plein sud inclinée à 35°.
Quelle est la région la plus ensoleillée de France ?
Les départements du pourtour méditerranéen et de la vallée du Rhône : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-Provence et Hérault arrivent en tête de ce classement.
Le solaire est-il pertinent dans le Nord ?
Oui : une installation y produit moins qu’au Sud, mais elle produit tout de même de l’électricité. L’intérêt dépend de votre consommation, du prix de l’installation et de votre autoconsommation.
Qu’est-ce qu’un kWc ?
Un kilowatt-crête est la puissance maximale d’un panneau dans des conditions de test standard. Le productible rapporte la production annuelle à cette puissance.