Combien produit une installation solaire chez vous ? La réponse varie beaucoup en métropole, avec près de 44 % d’écart entre le moins et le plus productif : à puissance égale, une installation produit en moyenne 1 036 kWh par kWc et par an dans les Ardennes, contre 1 495 dans les Bouches-du-Rhône. Voici le tableau complet, département par département.

Le chiffre clé est le productible : l’énergie qu’une installation produit en un an par kilowatt-crête (kWc) de panneaux installés. Pour estimer votre production, multipliez-le par la puissance de votre installation. Une installation de 3 kWc dans un département à 1 200 kWh/kWc produit environ 3 600 kWh par an.

Les valeurs viennent de PVGIS, l’outil de la Commission européenne (version 5.2), calculées commune par commune avec les hypothèses suivantes : installation de 3 kWc, toiture inclinée à 35°, orientée plein sud, avec 14 % de pertes. Le tableau donne la valeur médiane des communes de chaque département.

Les départements les plus et les moins ensoleillés

Les plus productifs : Bouches-du-Rhône (1 495), Vaucluse (1 481), Var (1 458), Alpes-de-Haute-Provence (1 432) et Hérault (1 406).

Les moins productifs : Ardennes (1 036), Nord (1 043), Seine-Maritime (1 053), Pas-de-Calais (1 055) et Meuse (1 062).

Même dans les départements les moins favorisés, une installation produit de l’électricité : l’écart avec le Sud est réel, mais il ne rend pas le solaire inutile dans le Nord.

Le tableau complet

Département Productible (kWh/kWc/an) Production d’une installation de 3 kWc (kWh/an) Ain (01) 1 188 3 564 Aisne (02) 1 072 3 216 Allier (03) 1 153 3 459 Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 432 4 296 Hautes-Alpes (05) 1 390 4 170 Alpes-Maritimes (06) 1 389 4 167 Ardèche (07) 1 296 3 888 Ardennes (08) 1 036 3 108 Ariège (09) 1 200 3 600 Aube (10) 1 113 3 339 Aude (11) 1 296 3 888 Aveyron (12) 1 246 3 738 Bouches-du-Rhône (13) 1 495 4 485 Calvados (14) 1 075 3 225 Cantal (15) 1 206 3 618 Charente (16) 1 210 3 630 Charente-Maritime (17) 1 242 3 726 Cher (18) 1 151 3 453 Corrèze (19) 1 195 3 585 Côte-d’Or (21) 1 130 3 390 Côtes d’Armor (22) 1 082 3 246 Creuse (23) 1 142 3 426 Dordogne (24) 1 206 3 618 Doubs (25) 1 111 3 333 Drôme (26) 1 330 3 990 Eure (27) 1 080 3 240 Eure-et-Loir (28) 1 135 3 405 Finistère (29) 1 079 3 237 Corse-du-Sud (2A) 1 335 4 005 Haute-Corse (2B) 1 323 3 969 Gard (30) 1 396 4 188 Haute-Garonne (31) 1 257 3 771 Gers (32) 1 248 3 744 Gironde (33) 1 228 3 684 Hérault (34) 1 406 4 218 Ille-et-Vilaine (35) 1 113 3 339 Indre (36) 1 154 3 462 Indre-et-Loire (37) 1 156 3 468 Isère (38) 1 200 3 600 Jura (39) 1 147 3 441 Landes (40) 1 198 3 594 Loir-et-Cher (41) 1 141 3 423 Loire (42) 1 172 3 516 Haute-Loire (43) 1 172 3 516 Loire-Atlantique (44) 1 180 3 540 Loiret (45) 1 125 3 375 Lot (46) 1 227 3 681 Lot-et-Garonne (47) 1 240 3 720 Lozère (48) 1 230 3 690 Maine-et-Loire (49) 1 167 3 501 Manche (50) 1 082 3 246 Marne (51) 1 105 3 315 Haute-Marne (52) 1 083 3 249 Mayenne (53) 1 110 3 330 Meurthe-et-Moselle (54) 1 074 3 222 Meuse (55) 1 062 3 186 Morbihan (56) 1 135 3 405 Moselle (57) 1 067 3 201 Nièvre (58) 1 129 3 387 Nord (59) 1 043 3 129 Oise (60) 1 075 3 225 Orne (61) 1 073 3 219 Pas-de-Calais (62) 1 055 3 165 Puy-de-Dôme (63) 1 160 3 480 Pyrénées-Atlantiques (64) 1 166 3 498 Hautes-Pyrénées (65) 1 186 3 558 Pyrénées-Orientales (66) 1 368 4 104 Bas-Rhin (67) 1 080 3 240 Haut-Rhin (68) 1 136 3 408 Rhône (69) 1 193 3 579 Haute-Saône (70) 1 122 3 366 Saône-et-Loire (71) 1 155 3 465 Sarthe (72) 1 120 3 360 Savoie (73) 1 144 3 432 Haute-Savoie (74) 1 171 3 513 Paris (75) 1 098 3 294 Seine-Maritime (76) 1 053 3 159 Seine-et-Marne (77) 1 108 3 324 Yvelines (78) 1 095 3 285 Deux-Sèvres (79) 1 194 3 582 Somme (80) 1 064 3 192 Tarn (81) 1 251 3 753 Tarn-et-Garonne (82) 1 249 3 747 Var (83) 1 458 4 374 Vaucluse (84) 1 481 4 443 Vendée (85) 1 224 3 672 Vienne (86) 1 176 3 528 Haute-Vienne (87) 1 165 3 495 Vosges (88) 1 078 3 234 Yonne (89) 1 117 3 351 Territoire de Belfort (90) 1 126 3 378 Essonne (91) 1 115 3 345 Hauts-de-Seine (92) 1 108 3 324 Seine-Saint-Denis (93) 1 088 3 264 Val-de-Marne (94) 1 097 3 291 Val d’Oise (95) 1 089 3 267

Ce que ces chiffres ne disent pas

Votre toit n’est pas le cas théorique : l’orientation, l’inclinaison, les ombres (arbres, bâtiments) et la qualité du matériel font varier la production. Une toiture orientée est ou ouest produit moins qu’une toiture plein sud.

: l’orientation, l’inclinaison, les ombres (arbres, bâtiments) et la qualité du matériel font varier la production. Une toiture orientée est ou ouest produit moins qu’une toiture plein sud. Production n’est pas économie : ce que vous gagnez dépend de la part de l’électricité que vous consommez vous-même au moment où elle est produite.

: ce que vous gagnez dépend de la part de l’électricité que vous consommez vous-même au moment où elle est produite. C’est une moyenne annuelle : la production est bien plus faible en hiver qu’en été.

Pour comprendre comment améliorer ce rendement, lisez comment améliorer le rendement de son installation photovoltaïque et le fonctionnement d’un tracker solaire. Pour se lancer, notre guide sur l’installation de panneaux solaires en autoconsommation, le kit solaire de 3 000 W et le jargon du photovoltaïque vous donneront de quoi comparer.

Questions fréquentes

Combien de kWh produit un panneau solaire par an en France ?

Selon PVGIS, de l’ordre de 1 036 à 1 495 kWh par kWc installé et par an en métropole, selon le département, pour une toiture plein sud inclinée à 35°.

Quelle est la région la plus ensoleillée de France ?

Les départements du pourtour méditerranéen et de la vallée du Rhône : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-Provence et Hérault arrivent en tête de ce classement.

Le solaire est-il pertinent dans le Nord ?

Oui : une installation y produit moins qu’au Sud, mais elle produit tout de même de l’électricité. L’intérêt dépend de votre consommation, du prix de l’installation et de votre autoconsommation.

Qu’est-ce qu’un kWc ?

Un kilowatt-crête est la puissance maximale d’un panneau dans des conditions de test standard. Le productible rapporte la production annuelle à cette puissance.