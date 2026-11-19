La meilleure capsule de café est celle qu’on ne jette pas. Une capsule rechargeable en inox se remplit de café moulu, se rince, et sert pendant des années : moins de déchets, un café au prix du paquet de moulu, et le choix du café que l’on aime. Mais toutes ne se valent pas, et certaines ne conviennent pas à votre machine. Voici comment choisir.

Si vous cherchez plutôt à savoir où déposer vos capsules usagées, lisez mon article sur le recyclage des capsules Nespresso.

C’est un petit godet en acier inoxydable, de la même forme qu’une capsule Nespresso Original. Vous le remplissez de 4 à 6 grammes de café moulu, vous tassez légèrement, vous le fermez (selon les modèles avec un opercule en aluminium ou en papier compostable, ou en le clipsant), puis vous l’insérez dans la machine comme une capsule ordinaire. Après l’extraction, vous le videz, vous le rincez, et c’est reparti.

Combien économise-t-on ?

Une capsule Nespresso Original jetable coûte en général de l’ordre de 40 à 50 centimes. Cinq grammes de café moulu, achetés en paquet, reviennent à une dizaine de centimes, opercule compris pour les modèles qui en demandent. Pour deux cafés par jour, l’économie se compte en centaines d’euros par an (de l’ordre de 200 € selon mes estimations, que les vendeurs annoncent d’ailleurs supérieures). Un kit à 20 € se rembourse donc en quelques semaines.

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter

La gamme de votre machine. Les capsules réutilisables que je présente ici sont pour les machines Nespresso Original (Essenza Mini, Inissia, Pixie, CitiZ, Lattissima, Gran Lattissima, Creatista…). Les machines Vertuo utilisent un autre format de capsule : ces modèles ne conviennent pas.

Les capsules réutilisables que je présente ici sont pour les machines (Essenza Mini, Inissia, Pixie, CitiZ, Lattissima, Gran Lattissima, Creatista…). Les machines utilisent un autre format de capsule : ces modèles ne conviennent pas. Le système de fermeture. Les opercules en aluminium ou en papier compostable assurent une bonne montée en pression, mais sont à racheter. Les capsules à clipser n’ont pas besoin d’opercule, mais demandent un réglage plus fin de la mouture et du tassage.

Les opercules en aluminium ou en papier compostable assurent une bonne montée en pression, mais sont à racheter. Les capsules à clipser n’ont pas besoin d’opercule, mais demandent un réglage plus fin de la mouture et du tassage. Les accessoires. Une cuillère-tasseur, une brosse de nettoyage et des joints toriques de rechange rendent le kit bien plus pratique. Ils sont fournis avec certains lots seulement.

Une cuillère-tasseur, une brosse de nettoyage et des joints toriques de rechange rendent le kit bien plus pratique. Ils sont fournis avec certains lots seulement. La mouture. Il faut un café moulu pour espresso : ni trop grossier (l’eau passe trop vite, café aqueux), ni trop fin (la machine peut se boucher ou le café sortir lentement).

Le comparatif

Modèle Contenu Fermeture À noter CAPMESSO capsules en inox couvercles en aluminium environ 5 à 6 g de café ; Nespresso Original i Cafilas (1 capsule) 1 capsule, 1 cuillère, 1 pinceau à clipser environ 4 à 5 g de café ; à essayer avant d’en acheter plusieurs i Cafilas (lot de 3) 3 capsules, 1 tampon, 1 cuillère, 1 brosse, joints de rechange à clipser le kit le plus complet pour débuter CAPSME (3 capsules) 3 capsules en inox voir la fiche du produit présenté par le fabricant comme lauréat du Concours Lépine CAPSME (kit) 2 dosettes inox, 48 opercules en papier opercules en papier compostable compatible avec les Essenza, Inissia, Pixie, CitiZ… Lot de 6 dosettes 6 capsules, 100 opercules en aluminium, cuillère-tasseur, brosse opercules en aluminium pour toute la semaine d’un foyer CAPSME coffret premium coffret opercules en papier compostable une idée de cadeau

Les caractéristiques viennent des fiches des vendeurs sur Amazon.fr. Je ne les ai pas toutes testées : vérifiez la compatibilité avec votre machine avant de commander.

Lequel pour qui ?

Vous voulez essayer pour pas cher : une seule capsule à clipser, comme l’i Cafilas, ou le CAPMESSO.

: une seule capsule à clipser, comme l’i Cafilas, ou le CAPMESSO. Vous buvez deux cafés par jour ou plus : le lot de 3 capsules avec ses accessoires, ou le lot de 6 dosettes avec ses 100 opercules.

: le lot de 3 capsules avec ses accessoires, ou le lot de 6 dosettes avec ses 100 opercules. Vous préférez éviter l’aluminium des opercules : le kit CAPSME avec opercules en papier compostable.

: le kit CAPSME avec opercules en papier compostable. Vous cherchez un cadeau : le coffret premium.

Quelques conseils pour réussir son café

Rincez la capsule dès que la machine a fini : le marc sèche et colle.

Tassez doucement : une capsule trop serrée bloque l’eau, trop lâche donne un café fade.

Essayez deux ou trois cafés moulus différents avant de choisir celui que vous aimez.

Videz le marc au compost ou au jardin, il est parfait pour les plantes.

Et pour aller plus loin dans l’économie de café et de déchets, voir aussi mes conseils pour dépenser moins.