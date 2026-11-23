Un bain froid ne coûte rien : on remplit une cuve au robinet et on y plonge. Sauf que l’eau du robinet n’est pas à 10 °C en été, et qu’une eau à 20 °C n’a pas grand-chose de glacial. Pour descendre à la température voulue, il faut retirer de la chaleur à l’eau. Deux méthodes s’affrontent : les sacs de glace, qui ne demandent aucun matériel mais qu’il faut racheter à chaque séance, et le refroidisseur, qui coûte à l’achat et un peu d’électricité à l’usage.

Au camp, on aime les comptes qui tiennent sur un coin de table. Voici donc le calcul, étape par étape, avec les constantes de physique à l’appui et des hypothèses qui restent des hypothèses.

En bref : combien de glace pour quel bain ?

Bain Eau au départ Cible Glace nécessaire (minimum) Baignoire, 150 L 16 °C 10 °C environ 10 kg Baignoire, 150 L 20 °C 10 °C environ 17 kg Cuve, 300 L 16 °C 8 °C environ 27 kg Cuve, 400 L 20 °C 8 °C environ 55 kg

Ces chiffres sont des minimums : pendant que la glace fond, la chaleur entre aussi par les parois, par l’air et par le soleil. En été, prévoyez large.

Le calcul sur un coin de table

Deux constantes suffisent.

Faire fondre 1 kg de glace absorbe 334 kJ , soit environ 93 Wh de chaleur (valeur de l’Engineering Toolbox pour la chaleur latente de fusion de la glace).

, soit environ 93 Wh de chaleur (valeur de l’Engineering Toolbox pour la chaleur latente de fusion de la glace). Refroidir 1 litre d’eau d’un degré demande environ 1,163 Wh.

Prenons une cuve de 400 litres qu’il faut amener de 20 à 8 °C. Il faut extraire 400 × 1,163 × 12 ≈ 5 580 Wh, soit 5,6 kWh. Chaque kilo de glace apporte 93 Wh en fondant, puis encore 1,163 Wh par degré que gagne l’eau de fonte, de 0 à 8 °C : environ 9 Wh de plus. Cela fait 102 Wh par kilo, et 5 580 ÷ 102 ≈ 55 kg de glace.

La formule générale, pour refaire le calcul avec votre bain :

glace (kg) = volume (L) × 1,163 × (température de départ − cible) ÷ (93 + 1,163 × cible)

Elle suppose une glace à 0 °C qui finit à la température cible, sans aucune perte. C’est une borne basse.

Ce que ça fait sur une saison

Trois bains par semaine dans la cuve de 400 litres, c’est 3 × 55 = 165 kg de glace par semaine, soit environ 4,3 tonnes en six mois, avant les pertes de l’été. Même en trouvant la glace à un prix serré, il faut la transporter, la stocker et la sortir à chaque séance. Pour savoir ce que cela représente chez vous, multipliez simplement les kilos par le prix du sachet au kilo.

Pour un bain occasionnel, quelques sacs de glace font parfaitement l’affaire. Pour un bain régulier, la logistique devient la vraie contrainte, bien avant le prix.

Le refroidisseur : de l’électricité au lieu de la glace

Un refroidisseur extrait la même chaleur : 5,6 kWh de froid pour la même remise en température de 400 litres. Avec une hypothèse de 2,5 kWh de froid produits par kWh d’électricité (celle du calculateur utilisé pour cet article, pas une mesure sur un appareil précis), cela représente 2,2 kWh électriques. Au tarif réglementé de 0,2001 € le kWh en option Base (Engie, novembre 2026), c’est environ 0,45 € pour remettre la cuve à température.

À comparer avec les 55 kg de glace de la même séance. La comparaison tourne vite en faveur de la machine dès que les bains se répètent, avec en face un prix d’achat, une consommation de veille si le refroidisseur reste en marche et un peu d’entretien. Vous ne payez plus la glace, vous évitez de la transporter, et la température tient.

Pourquoi la glace fond plus vite que prévu

Le calcul donne un minimum. L’eau reçoit de la chaleur par l’air ambiant, par le soleil, par les parois de la cuve, et le baigneur en apporte aussi. Plus il fait chaud et plus la cuve est exposée, plus il faut de glace.

Les leviers les moins chers sont aussi les plus efficaces, et ils relèvent de la bonne vieille frugalité :

Mettre la cuve à l’ombre, ou la protéger du soleil. La couvrir entre les séances : un couvercle limite les apports de chaleur et protège l’eau des feuilles et des insectes. Mesurer au lieu de deviner : un thermomètre dans l’eau, et on ajoute la glace par étapes plutôt que d’un coup. Remplir avec l’eau la plus fraîche disponible : moins il y a de degrés à retirer, moins il faut de glace ou d’électricité.

Quelle température viser ?

Banner Health situe l’immersion le plus souvent entre 10 et 13 °C, sous environ 16 °C. Inutile de chercher 0 °C : la glace seule ne descend pas plus bas, et la marge de sécurité diminue avec la température. Si vous débutez, commencez plus haut, avec des durées courtes.

Une eau froide n’est pas une eau stérile

L’eau froide ralentit les micro-organismes, elle ne les arrête pas. Santé publique France indique que la légionelle prolifère dans les installations d’eau, bains à remous compris, surtout entre 25 et 45 °C. Un bain à 10 °C en est très loin, mais une cuve laissée au soleil l’été peut atteindre cette plage. Trois réflexes : couvercle fermé, ombre, et vidange sans attendre si l’eau a tiédi, trouble ou sent mauvais. Sans filtration, l’eau se renouvelle souvent.

La glace reste raisonnable si :

vous vous baignez occasionnellement, une fois par semaine ou moins ;

votre bain est petit, une baignoire plutôt qu’une cuve de 400 litres ;

vous avez un congélateur ou une source de glace commode.

Le refroidisseur devient intéressant si :

vous pratiquez plusieurs fois par semaine ;

vous voulez une température précise et stable ;

vous avez une cuve dédiée, que vous ne videz pas après chaque séance.

Dans tous les cas, regardez la facture dans son ensemble : le matériel, l’énergie, l’eau de la vidange, et votre temps.

Prudence avant de se lancer

Le bain froid est un choc pour l’organisme. Commencez avec une eau modérée et des durées courtes, ne pratiquez pas seul quand vous débutez, et demandez l’avis d’un médecin en cas de problème cardiaque, de tension ou de doute sur votre santé. Cet article parle de physique et de budget, pas de médecine : il ne remplace aucun avis médical.

Pour aller plus loin

Le site 0 à 100 a rassemblé ce sujet dans un parcours en trois étapes, avec un calculateur de puissance de refroidisseur et un calculateur de consommation : voir le parcours bain froid de 0 à 100.

Sources